智原小金雞 雅特力明年1月上櫃

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

智原孕育小金雞，旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）預計明年元月下旬掛牌上櫃。智原總經理暨雅特力董事長王國雍昨（29）日表示，雅特力今年業績將優於去年，明年展望正向，預期無人機、電競等主要應用都將大幅成長。

雅特力成立於2016年，專注於高階32位元MCU開發，今年前三季營收12.34億元，為歷年同期新高，每股純益1.38元。

雅特力總經理林鴻裕指出，雅特力成立時，MCU業者大多投注於8位元MCU，但該公司一開始就選用M4等級核心，產品主要用於行業應用、工業／馬達控制、消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，進入車用MCU領域。後來因為看到邊緣AI的潛力，今年也將研發重心轉向邊緣AI相關開發。

雅特力強調，旗下高性能MCU可滿足簡易AI應用，並正在開發內建NPU的AI MCU。無人機是雅特力現階段前三大應用之一，該公司預估，今年應用於驅動無人機螺旋槳的MCU出貨量，將超過1,000萬顆。

該公司的MCU可以應用於無人機的飛行控制器、驅動螺旋槳的電子變速器，以及雲台等多面向。

雅特力並揮軍機器人應用市場，旗下產品可應用於人形機器人的關節模組、電池模組，以及手部馬達等。

王國雍認為，人形機器人是機器人發展的極致，只要能夠切入相關領域，其他消費性應用也就較容易打入。

王國雍強調，MCU市場的狀況不能一概而論，8位元MCU市場或許競爭相當激烈，但如果產品功能性愈高，就愈容易找到差異點，而且新應用不斷產生，但通常不會發生於8位元產品領域，而是偏向高階市場，讓雅特力得以切入。

特力 無人機 機器人

