快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

就市論勢／半導體、AI 拉回找買點

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、聯準會（Fed）降息以及AI資本支出的支撐下，預估2026年可望避免經濟衰退的風險，帶動美股在耶誕節前夕維持創新高表現，帶旺台股昨（29）日電子權值股續強，加權指數收在28,810點，持續創下歷史新高。

⭐2025總回顧

其中，電子權值股表現漲多於跌，台積電（2330）上漲1.3%、屬ASIC概念的半導體權值股的聯發科、世芯-KY，也分別上漲2.5%、5.4%，連同具先進封裝題材的京元電子、日月光投控也表現強勢，分別衝出9.8%、4.3%等較高漲幅，半導體權值股表現亮眼，至於半導體次族群的IP族群、記憶體等，昨天在台股創新高下，股價亦各自持強表態，顯示台股現階段短線盤勢依舊活力十足、半導體個股表現值得期待。

投資建議

2026年美國最大的國際消費性電子展（CES）將於1月6日舉行，台灣AI半導體多數企業，包括先進製程、先進封裝、記憶體、ABF、PCB載板、測試服務、ASIC晶片及電力與散熱等重要廠商，都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，預估盤面資金將持續擁抱AI、半導體利基族群，帶動台股迎來新一輪AI新科技創新商機，建議投資人可聚焦於具長期競爭力的績優半導體標的，利用市場震盪拉回找買點，掌握台股2026金馬年股價奔騰契機。

權值股 半導體 台股

延伸閱讀

安聯投信：台股明年整體企業獲利估成長21% 動能預期超越今年

北富銀郭倍廷：AI起碼還有2至3年光景 明年台股不悲觀

台股再創新高 歷史經驗顯示台股耶誕節後20日勝率87%

三大法人續買超148億元！台積電牽手「三路人馬」助陣台股創高

相關新聞

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

台股昨（29）日在台積電領軍大漲帶動下，加權指數盤中觸及28,841點、終場上漲254點收28,810點，再造盤中、收盤...

外資買盤持續敲進…台積電股價、市值 雙創新高

外資耶誕長假後陸續歸隊，昨（29）日繼續敲進台積電，帶動台積電股價開高走高，終場收歷史新高價1,530元、漲20元，貢獻...

三大名師唱多 CES展、權王法說領跑…台股元月行情衝關3萬點

台股多頭氣勢如虹，昨（29）日再度刷新盤中與收盤歷史紀錄。展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、統一投...

台股創新高…學者：共軍軍演情勢升級 恐難平靜

共軍東部戰區昨天在台股開盤前宣布發動圍台軍演，台股大盤指數不受影響、續創新高。政大金融系教授殷乃平指出，這類短期演習對市...

就市論勢／半導體、AI 拉回找買點

美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、聯準會（Fed）降息以及AI資本支出的支撐下，預估2026年可望避免經濟衰退的風險，帶動美股在耶誕節前夕維持創新高表現，帶旺台股昨（29）日電子權值股續強，加權指數收在28,810點，持續創下歷史新高。

京元電目標價 喊到400元

外資Aletheia資本在最新發布的個股報告中，將半導體測試大廠京元電子（2449）譽為「無人能敵的王者」，強調其在高功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。