就市論勢／半導體、AI 拉回找買點

盤勢分析

美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、聯準會（Fed）降息以及AI資本支出的支撐下，預估2026年可望避免經濟衰退的風險，帶動美股在耶誕節前夕維持創新高表現，帶旺台股昨（29）日電子權值股續強，加權指數收在28,810點，持續創下歷史新高。

其中，電子權值股表現漲多於跌，台積電（2330）上漲1.3%、屬ASIC概念的半導體權值股的聯發科、世芯-KY，也分別上漲2.5%、5.4%，連同具先進封裝題材的京元電子、日月光投控也表現強勢，分別衝出9.8%、4.3%等較高漲幅，半導體權值股表現亮眼，至於半導體次族群的IP族群、記憶體等，昨天在台股創新高下，股價亦各自持強表態，顯示台股現階段短線盤勢依舊活力十足、半導體個股表現值得期待。

投資建議

2026年美國最大的國際消費性電子展（CES）將於1月6日舉行，台灣AI半導體多數企業，包括先進製程、先進封裝、記憶體、ABF、PCB載板、測試服務、ASIC晶片及電力與散熱等重要廠商，都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，預估盤面資金將持續擁抱AI、半導體利基族群，帶動台股迎來新一輪AI新科技創新商機，建議投資人可聚焦於具長期競爭力的績優半導體標的，利用市場震盪拉回找買點，掌握台股2026金馬年股價奔騰契機。