怡利電停牌 傳引進策略夥伴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

怡利電（2497）昨（29）日公告，已向證交所申請並獲准今起暫停交易，該公司今上午將召開股東臨時會，將討辦理私募普通股現金增資，市場臆測，該公司可能要引進策略性合作夥伴。

怡利電昨日股價上攻並收在漲停價位，收54.9元、上漲4.95元。市場認為，怡利電大受市場追捧應與下一步布局策略、引進重要投資夥伴有關。怡利電子今年前三季稅後純益1.82億元，每股純益為1.49元。

怡利電子也表示，邀約對公司營運成長能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人，私募股數或張數不超過20,000仟股，得私募額度不超過20,000仟股之普通股為限。

該公司成立成立於1983年，總部位於中台灣彰化地區。歷經40多年的發展及轉型變革，針對各大車廠的車種和車型各別投入大量研發資源並進行模具開發工作，怡利電子研發產品已成功廣泛應用於車載影音導航主機、後座娛樂系統、汽車電子模組等汽車電子原廠一階供應體系。

怡利電為就近客戶提供即時的業務和技術服務，怡利於中國蘇州及泰國等地各重要據點設立售後服務中心，陸續透過策略聯盟方式開拓版圖，期許能在這快速變遷的產業中建立競爭優勢。

