中天新藥 攻國際市場

中天（4128）總經理陳振文昨（29）日表示，明年關鍵目標是以商化為導向，持續推進新藥產品Symbiota國際布局，創造實際營收。

中天昨日召開線上法人說明會，由總經理陳振文主持。中天表示，新藥Symbiota系列除已具備國際商化認證資格、進入商化階段，並由原本新藥領域，推進至保健市場與保養品市場，除口服劑型外，也開發外用劑型，進軍醫材及保養品市場，推進多品類的商化策略。將利用現有人體試驗數據，啟動國際戰略合作與藥物授權洽談，並全面進軍腫瘤治療與潰瘍性結腸炎市場。

陳振文指出，核心產品上療漾（MS-20）已有三項臨床成果展現，首先癌症治療上，三期臨床試驗結果表明，該產品有效改善化療副作用；第二，晚期NSCLC合併免疫療法，顯著提升病人反應率；此外，對於潰瘍性結腸炎治療，合併現有療法，亦大幅增加病情緩解率。

此外，針對異位性皮膚炎與乾癬開發的MB701，也於今年取得美國FDA化妝品上市資格，顯示公司產品已跨越研發階段，正式具備國際商化實力。

陳振文表示，明年中天將持續採取多元化的產品上市策略，因應全球各國法規，彈性以藥物、醫材、化妝品、特醫食品、保健品等五種形式，多管齊下，加速上研發成果進入國際市場。此外，中天也透過生技控股布局，分散研發風險。

中天表示，明年更規劃由華人市場走入國際，由GRAS走向HALAL，取得東南亞GMP及清真認證，進軍規模超過20億的清真市場。

中天前三季營收13.83億元，營業毛利5.36億元，雙雙年增逾10%，中天表示，前三季營收、毛利呈年增，主因保健食品及棉花田門市收入增加。中天前三季稅後虧損8.45億元，每股淨損1.23元。