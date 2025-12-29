這檔個股打入SpaceX供應鏈 股價強鎖漲停、成交量爆出37.07萬張大量

台股創新高，群創（3481）營運也同步報喜，在傳出拿下低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單的利多激勵下，29日股價開高收高強鎖漲停，成交量也爆出37.07萬張大量、居上市櫃第一。

川普政府力推「2028年前重返月球」計畫，引爆更多的太空應用商機，SpaceX將被川普賦予重任。而群創除明年面板本業價量齊揚外，轉型跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）也傳出捷報，激勵股價強勢表態。

隨利多消息釋出，群創29日股價在市場買盤的大舉推升下，亮燈強鎖漲停，一舉越過季線反壓，成交量更爆出37.07萬張的大量，居上市櫃第一，股價呈現「價漲量增」的有利趨勢格局。