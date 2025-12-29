記憶體廠晶豪科股價波動 公布自結11月EPS 0.92元、獲利年增1686%

利基型記憶體廠晶豪科（3006）因近期股價波動、交易量異常，達集中交易市場「公布注意交易資訊」標準，公司29日依證交所通知公告財務業務資訊。

晶豪科11月合併營收14.01億元，月增13%、年增45%；稅前盈餘2.69億元、年增1,731%，歸屬母公司業主稅後純益2.57億元、年增1,686%，每股純益0.92元、年增1,740%。

近期晶豪科營收動能轉強，市場解讀在記憶體相關需求回溫、業績回補下，公司基本面訊號轉趨正向，也使資金追價意願升溫，帶動股價走勢明顯轉強；不過因短線成交量放大、波動加劇，進而觸及注意交易資訊揭露門檻，公司此次依規定公告相關財務數據，供投資人參考。