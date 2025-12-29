快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體廠晶豪科股價波動 公布自結11月EPS 0.92元、獲利年增1686%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

利基型記憶體晶豪科（3006）因近期股價波動、交易量異常，達集中交易市場「公布注意交易資訊」標準，公司29日依證交所通知公告財務業務資訊。

⭐2025總回顧

晶豪科11月合併營收14.01億元，月增13%、年增45%；稅前盈餘2.69億元、年增1,731%，歸屬母公司業主稅後純益2.57億元、年增1,686%，每股純益0.92元、年增1,740%。

近期晶豪科營收動能轉強，市場解讀在記憶體相關需求回溫、業績回補下，公司基本面訊號轉趨正向，也使資金追價意願升溫，帶動股價走勢明顯轉強；不過因短線成交量放大、波動加劇，進而觸及注意交易資訊揭露門檻，公司此次依規定公告相關財務數據，供投資人參考。

晶豪科 營收 記憶體

延伸閱讀

11月景氣燈號連3月亮黃紅燈 距熱絡紅燈差臨門一腳

輝達結盟AI新創Groq掀記憶體革命 力積電、華邦等可望受惠

能率亞洲 上櫃行情甜

威聯通四天漲逾兩成

相關新聞

台積電利多開始發酵了？股價衝1530元天價 市值39.67兆

台積電（2330）股價曾受到市場對AI泡沫疑慮及12月營收表現的擔憂影響，一度滑落至季線之下，但其後往上拉升，29日衝...

紅光滿「面」！群創傳奪SpaceX大單、TV面板看漲 爆量漲停領三虎齊攻

台股29日一開盤即改寫盤中歷史新高、並直衝28,714.94點，面板族群成為盤面最亮眼焦點。在群創（3481）傳出奪下 ...

晟銘電奪Meta大單 明年獲利挑戰倍增

AI機櫃廠晟銘電（3013）接單傳捷報，奪下美國雲端服務供應商（CSP）Meta明年GB300冷卻機櫃與機構件大單，並獲...

受惠AI 台積明年拚最旺Q1

台積電受惠人工智慧（ＡＩ）應用火熱，驅動三奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從明年至二○二九年連續四年調升先...

美延後對陸進口半導體產品加徵關稅 法人持續看好台積電後市

美國決定在2027年年中之前，不對中國大陸進口的晶片加徵額外關稅；法人機構表示，大陸直接對美國出口半導體比重低，直接關稅...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。