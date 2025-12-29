台虹泰國子公司現增 充實營運資金

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

FCCL龍頭廠商台虹（8039）今日代重要子公司Taiflex Scientific(Thailand)Co., Ltd. 董事會決議辦理現金增資事宜董事會決議日期：114/12/29，增資資金來源：現金增資發行普通股。

台虹公告，泰國子公司現增發行總金額：4,000,000泰銖，發行總股數：普通股400,000股，本次發行新股之權利義務：與原發行之普通股股份相同，此次增資資金用途：充實營運資金。

