台虹泰國子公司現增 充實營運資金
FCCL龍頭廠商台虹（8039）今日代重要子公司Taiflex Scientific(Thailand)Co., Ltd. 董事會決議辦理現金增資事宜董事會決議日期：114/12/29，增資資金來源：現金增資發行普通股。
⭐2025總回顧
台虹公告，泰國子公司現增發行總金額：4,000,000泰銖，發行總股數：普通股400,000股，本次發行新股之權利義務：與原發行之普通股股份相同，此次增資資金用途：充實營運資金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言