快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

台積電利多開始發酵了？股價衝1530元天價 市值39.67兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電公司LOGO。（路透）
台積電公司LOGO。（路透）

台積電（2330）股價曾受到市場對AI泡沫疑慮及12月營收表現的擔憂影響，一度滑落至季線之下，但其後往上拉升，29日衝上1,530元收盤，創歷史新高紀錄，市值也增達39兆6,767.62億元；法人則是看好台積電明年將有兩個大利多。

⭐2025總回顧

台股年底封關已進入倒數，29日以28,662.79點開高，一度衝達28,841.64點，寫歷史新高，終場收在28,810.89點，上漲254.87點，漲幅0.89%，創收盤歷史新高。

權王台積電早盤以1,515元開出，上漲5元，早盤一度回測到平盤，隨後再往上拉升，最後一盤爆出2,346張買單，拉升股價收在最高的1,530元，上漲20元，漲幅1.32%，市值增至39兆6,767.62億元。

台積電在12月17日至19日股價一度跌落季線之下，低點曾下跌至1,415元，隨後再往上拉升，主要是受到AI泡沫的疑慮，美股費城半導體指數大跌，拖累台積電的股價，另一個利空則是市場對12月營收恐將較11月營收下滑的擔憂。

不過，法人看好台積電將有兩大利多，一是明年1月15日將召開的法說會，將會釋出好消息，且公布的今年財報將會非常好，全年獲利也會很好；另外，法說會將公布明年的資本支出及全年業績展望，預期都將會很好，資本支出增加，營運持續成長。

台積電 資本支出 AI 半導體 台股

延伸閱讀

三大法人續買超148億元！台積電牽手「三路人馬」助陣台股創高

第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊今公布 鼓勵青年自我探索實踐

台股再創歷史新高 收28,810點、上漲254點 台積電漲20元同創新高

傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲

相關新聞

台積電利多開始發酵了？股價衝1530元天價 市值39.67兆

台積電（2330）股價曾受到市場對AI泡沫疑慮及12月營收表現的擔憂影響，一度滑落至季線之下，但其後往上拉升，29日衝...

紅光滿「面」！群創傳奪SpaceX大單、TV面板看漲 爆量漲停領三虎齊攻

台股29日一開盤即改寫盤中歷史新高、並直衝28,714.94點，面板族群成為盤面最亮眼焦點。在群創（3481）傳出奪下 ...

晟銘電奪Meta大單 明年獲利挑戰倍增

AI機櫃廠晟銘電（3013）接單傳捷報，奪下美國雲端服務供應商（CSP）Meta明年GB300冷卻機櫃與機構件大單，並獲...

受惠AI 台積明年拚最旺Q1

台積電受惠人工智慧（ＡＩ）應用火熱，驅動三奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從明年至二○二九年連續四年調升先...

美延後對陸進口半導體產品加徵關稅 法人持續看好台積電後市

美國決定在2027年年中之前，不對中國大陸進口的晶片加徵額外關稅；法人機構表示，大陸直接對美國出口半導體比重低，直接關稅...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。