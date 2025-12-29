台積電利多開始發酵了？股價衝1530元天價 市值39.67兆

台積電（2330）股價曾受到市場對AI泡沫疑慮及12月營收表現的擔憂影響，一度滑落至季線之下，但其後往上拉升，29日衝上1,530元收盤，創歷史新高紀錄，市值也增達39兆6,767.62億元；法人則是看好台積電明年將有兩個大利多。

台股年底封關已進入倒數，29日以28,662.79點開高，一度衝達28,841.64點，寫歷史新高，終場收在28,810.89點，上漲254.87點，漲幅0.89%，創收盤歷史新高。

權王台積電早盤以1,515元開出，上漲5元，早盤一度回測到平盤，隨後再往上拉升，最後一盤爆出2,346張買單，拉升股價收在最高的1,530元，上漲20元，漲幅1.32%，市值增至39兆6,767.62億元。

台積電在12月17日至19日股價一度跌落季線之下，低點曾下跌至1,415元，隨後再往上拉升，主要是受到AI泡沫的疑慮，美股費城半導體指數大跌，拖累台積電的股價，另一個利空則是市場對12月營收恐將較11月營收下滑的擔憂。

不過，法人看好台積電將有兩大利多，一是明年1月15日將召開的法說會，將會釋出好消息，且公布的今年財報將會非常好，全年獲利也會很好；另外，法說會將公布明年的資本支出及全年業績展望，預期都將會很好，資本支出增加，營運持續成長。