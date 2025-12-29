看好明年營收 環科自結11月每股純益0.18元

電源廠環科（2413）29日自結11月稅後純益2,300萬元，年增4.75倍，每股純益（EPS）0.18元。

環科日前已公布10月自結稅後純益3,500萬元，年增6倍，每股純益0.27元，合計10、11月自結每股純益0.45元。

環科今天股價收漲停板46.8元，上漲4.25元。

電源廠環科董事長歐仁傑日前表示，受惠海用及車用事業訂單熱絡，力拚今年全年邁向獲利，隨營運體質調整有成，明年來自網路交換器電源及車用毫米波業務兩大成長動能帶動，營運一定比今年好。

環科在海用產品代工出貨多年，主要以海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用為主，至於車用業務因旗下毫米波傳感器搭載前後方車輛攝影機，實現低耗電量哨兵系統，切入現代起亞集團，為Tier 2毫米波傳感器獨家供應商，成為今年營運成長一大動能，車用及海用代工業務合計營收比重約四成。

歐仁傑表示，車用營收因起亞的哨兵系統的搭載率高，未來新款車種有望成為標配，帶動環科的毫米波傳感器出貨動能大增。另一方面，環科三年前因與國家太空中心合作，開發衛星電源，供應112w電源供應器、EMI濾波器等，目前已出貨，下一代將朝500w前進，歐仁傑坦言，衛星電源短期內仍未有實質貢獻，但環科已具技術實力，隨馬斯克揭露「太空AI」構想，成為市場矚目新焦點，未來若台灣系統廠也切入太空資料中心供應鏈，環科的衛星電源產品有望看到營收貢獻。

環科主要產品為變壓器及電源供應器，終端應用以網通與5G通訊電源為主，其中，網通產品涵蓋伺服器、路由器、交換器等。至於轉投資的光通訊被動元件廠萊德光電-KY近日掛牌上櫃，環科持股23.25%，為單一大股東，坐擁潛在豐厚利益。

歐仁傑表示，環科不做運算中心電源，因運算電源變化太快、交換器電源雖小，但環科的技術沒有落後，在新世代網通交換機電源，已與大客戶一起合作推進800 VDC架構研發，預計明年供貨5.5kw產品。至於在無人機應用，目前環科也為客戶開發無人機標準電源系列產品。縮短無人機設計公司的產品開發時程，以及符合無人機應用的智慧型充電器，有望為未來營運添新成長動能。

環科今年第3季稅後純益8,845萬元，較第2季轉虧為盈，每股純益0.69元，累計今年前三季稅後淨損3,240萬元，每股淨損0.25元，較去年同期每股淨損0.66元收斂。環科日前公告10月自結稅後純益3,500萬元，年增6倍，每股純益0.27元，一舉弭平今年前三季虧損，主要受惠海用代工及車用業務成長。累計今年前11月營收30.39億元，年增3.4%。