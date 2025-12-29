偉訓完成等值2.08億美元聯貸簽約

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

偉訓（3032）科技暨子公司珀韻企業29日宣布完成等值2.08億美元聯合授信案簽約。

偉訓表示，此次聯貸案由永豐銀行擔任統籌主辦銀行，玉山銀行、台新銀行、元大銀行、凱基銀行、中國信託銀行、土地銀行、遠東商銀、板信商銀、國泰世華銀行、安泰銀行等11家金融機構共同參與，超額認購1.67倍，顯示銀行團對偉訓集團中長期營運布局與財務體質具高度信心。

偉訓表示，本次聯貸案資金將用於併購聲學大廠珀韻後之整合與營運發展需求，包括支援其全球產能布局、營運資金調度與後續成長計畫，同時亦可彈性運用於集團既有核心事業的營運需求。珀韻於今年第3季起納入偉訓合併財報，維持穩健獲利表現，此次聯貸將有助於強化集團整體資金結構與營運韌性，因應未來業務成長。

近年來偉訓積極布局AI伺服器與水冷機櫃、PC機殼、電源產品及聲學元件等多元產品線，並透過併購珀韻拓展聲學元件與車載應用市場，建構更完整的產品與產業布局。展望未來，偉訓將持續以務實步調推進成長策略，為股東創造長期且可持續的價值。

