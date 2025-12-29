Aletheia 資本：京元電為「無人能敵的王者」 目標價大升至400元

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

外資Aletheia資本在最新發布的個股報告中，將半導體測試大廠京元電子（2449）譽為「無人能敵的王者」，強調其在高功率燒錄測試技術上的絕對領導地位，並將其目標價由300元大升至400元，潛在股價上漲空間逾六成。

Aletheia資本 指出，京元電所以能從競爭對手中脫穎而出，關鍵在於其具備處理下一代 AI GPU 及 ASIC 所需的高功率燒錄測試能力。隨著晶片功耗不斷攀升，京元電已通過 3kW 至 5kW 的燒錄測試認證，且 8kW 的技術研發已接近完成。

相較之下，多數競爭對手仍在 2kW 以下。這項技術差距使京元電與頂尖 AI客戶如輝達、博通的合作關係更為穩固。隨晶片散熱與熱設計功耗（TDP）朝 10kW 演進，京元電的技術領先優勢將轉化為更高的議價能力與毛利率表現。

為了因應 AI、HPC（高效能運算）測試需求的爆發式成長，京元電展現了極具攻擊性的擴產計畫。Aletheia資本揭露，京元電預計於2026年擴大測試產能 30%-50%，並在隨後幾年內達成產能翻倍的目標。

而這項產能擴張計劃將使京元電「通吃」市場紅利，除對接輝達即將推出的 Rubin 平台、Spectrum-X 等系列產品，在 AI ASIC 領域同樣亮眼，包括博通的 Hellcat 平台，以及亞馬遜（Axion）與 Meta（MTIA3） 的自研晶片訂單等。

Aletheia資本預估京元電的 AI、HPC 測試營收在 2025 至 2027 年間的複合年增率（CAGR）將接近 100%，到 2027 年，AI 相關業務將占京元電總營收的三分之二，徹底轉型為純度極高的 AI 概念股。

因此，Aletheia資本上調京元電2026年、2027年營收達540億元、770億元，年增率各56%、43%；每股稅後純益（EPS）調幅各21%、35%，分別達11.6元、18元，2027年EPS將較今年幾近倍增；毛利率由今年的35.9%提升至2027年的43.4%。

基於未來營收與獲利強勁成長，Aletheia資本建議短期內京元電股價若有拉回的機會，反而是絕佳的進場點，建議「買進」、目標價由300元上調至400元，調幅33.3%，居外資圈最高，股價潛在上漲空間超過六成。

