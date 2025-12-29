快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

AI 測試需求續旺 京元電盤中亮燈漲停245元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體測試廠京元電（2449）29日盤中攻上漲停價245元，大漲22元；開盤234元後一路走高，成交量已放大至近6萬張。

近期AI晶片測試訂單續強，京元電在客戶AI晶片測試需求持續暴增下，訂單能見度直達明年，市場並點名Google TPU v7（v7p、v7e）最終測試（FT）訂單，以及既有輝達GB200／300、後續Rubin架構等測試產能需求，帶動產能維持吃緊與滿載水準。

在擴產與資金面上，京元電董事會近期也通過2026年資本支出393.72億元，並簽訂總額350億元聯貸案，以因應產能擴充與既有借款償還需求；同時，美系大行先前亦上修京元電2025至2027年獲利預估，並點出AI GPU測試需求強勁、ASIC測試滲透率提高與AI營收占比提升等趨勢。

