大立光漲停未鎖住 法人：可望再實施下一輪庫藏股

大立光（3008）29日股價早盤亮燈漲停後遭賣壓摜開，但盤中仍維持在2,500元關卡之上，漲幅逾5%。法人認為，大立光若2,670 張庫藏股將於近兩周內全數執行完畢，僅占其普通股股本 2%，屆時恐再度宣告新一輪庫藏股買回計畫。

國泰期貨表示，考量即使再度實施庫藏股買回計畫，所需財務支出亦不足以影響公司財務狀況及資本維持。但無法改變今年第3季備貨旺季高峰已過，正處於手機零組件備貨淡季，預期12月仍處於需求平緩狀態，難以迅速回升。預期大立光第4季受到手機銷售即將進入淡季影響，不過，產品組合逐漸轉佳之下，毛利率則微幅上升至 50.4%，可望較第3季些許改善。

台新投顧表示，雖蘋果手機拉貨已過，但2026年第1季蘋果仍將備貨新一代平價機種，未來蘋果平價機款移至第1季變為常態性機種。長期而言，大立光成長動能仍聚焦薄型、摺疊可變光圈及機器人模組應用等鏡頭升級趨勢。