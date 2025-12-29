紅光滿「面」！群創傳奪SpaceX大單、TV面板看漲 爆量漲停領三虎齊攻

台股29日一開盤即改寫盤中歷史新高、並直衝28,714.94點，面板族群成為盤面最亮眼焦點。在群創（3481）傳出奪下 SpaceX 關鍵封裝訂單，加上電視面板價格止跌、醞釀明年起漲的雙重利多推升下，資金蜂擁而入，群創股價強勢漲停領攻，帶動友達（2409）、彩晶（6116）同步走揚。

市場盛傳，群創已切入特斯拉執行長馬斯克旗下、全球低軌衛星龍頭 SpaceX 的 RF 晶片封裝供應鏈。群創董事長洪進揚雖未點名客戶，但直言已取得「很多衛星在天上、講出來大家都知道」的國際大廠訂單，且現階段產能滿載、逐季放量出貨，訂單至少看到明年上半年。

業界指出，該案採用 Chip first 的 FOPLP（扇出型面板級封裝），應用於低軌衛星地端接收的 RF 關鍵元件，凸顯群創在先進封裝與高可靠度通訊應用的技術實力，也讓公司正式搭上太空 AI 與低軌衛星商機。

除了新事業報捷，面板本業也出現轉機。洪進揚指出，記憶體缺貨與漲價促使終端客戶搶先備貨面板、加速整機出貨，群創因此迎來急單，對明年首季「價量齊揚、開門紅」審慎樂觀，其中又以電視面板需求表現最佳。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報價顯示，12月下旬電視面板價格全面持平，但在記憶體供給吃緊的牽動下，價格已開始蠢動，醞釀2026年1月起漲的氛圍。集邦指出，品牌廠擔心成本上升，已將部分明年第1季需求提前拉貨，讓面板價格獲得支撐。

外資圈也轉趨正向。美系外資看好，2026年將是面板產業的關鍵轉折點，電視品牌商已開始為冬奧、世足賽等大型體育賽事提前備貨，顯示需求正從谷底回溫。

在題材與基本面同步加溫下，群創盤中攻上漲停14.85元，此外，開盤不到25分鐘成交量即衝破11.8萬張，穩居台股之冠；友達、彩晶亦聯袂上漲逾5%。法人認為，面板族群短線受惠於價格止跌與新應用題材發酵，中期則需觀察電視面板實際漲價幅度與非顯示器新事業的放量速度。

整體來看，從 SpaceX 封裝訂單到電視面板回溫預期，面板族群利多齊發，吸引市場目光，後續能否延續漲勢，將取決於價格上行是否真正落地。