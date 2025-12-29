晟銘電奪Meta大單 明年獲利挑戰倍增

AI機櫃廠晟銘電（3013）接單傳捷報，奪下美國雲端服務供應商（CSP）Meta明年GB300冷卻機櫃與機構件大單，並獲得大陸雲端巨頭字節跳動AI機櫃訂單，是台灣少數通吃美、中CSP機櫃大單的業者，明年營運有望三級跳，獲利更將挑戰倍增。

針對客戶訂單動態，晟銘電一向不予置評。晟銘電日前順利解決冷卻機櫃（Sidecar）出貨瓶頸，11月起已開始全力出貨，內部預估第4季將是2025年全年營運高峰，目前訂單能見度直達明年第1季，顯示該公司接單狀況相當不錯。

據悉，晟銘電透過廣達，成為Meta重要合作夥伴，並且已在冷卻機櫃與機構件取得關鍵認證，將直接承接Meta釋出的巨額硬體訂單。市場預期，晟銘電明年營運表現與市占率有望顯著躍升。

Meta預計2026年資本支出將突破1,090億美元，年增率高達53.6%，不僅遠高於產業平均水穩，且是北美四大CSP中成長幅度最強的業者。市場預估，Meta明年對GB300需求量至少約7,000櫃，且冷卻機櫃的需求量又比GB200倍增，晟銘電受惠最大。

此外，外電報導，大陸雲端巨頭字節跳動正積極擴大AI布局，初步規畫明年資本支出達人民幣1,600億元，年增6.6%，總支出中約有超過半數用於採購先進半導體，藉此開發AI模型與應用，而晟銘電據傳已切入字節跳動供應鏈，有望成為明年營運成長動能之一。

晟銘電總經理羅志吉日前於法說會指出，從目前在手訂單及美系大客戶持續擴大資本支出的情況來看，明年AI市場依然相當樂觀，晟銘電因應客戶需求，目前泰國廠已進入試產階段，明年首季將步入量產，台灣中壢廠也正在規劃擴產中，估計整體冷卻機櫃產能有望翻倍成長。

此外，晟銘電近期已通過輝達的GB300 2U與4U驗證，目前正在驗證GB300 1U產品，估計明年第1季可完成驗證，屆時所有產品線將全力出貨，加上新產能加持，因此明年營運有信心比今年更好。

法人表示，晟銘電在美、中CSP客戶加持下，明年水冷機櫃出貨量有望大爆發，估計明年僅靠冷卻機櫃訂單，即可帶來約60億元的營收，約占總營收三成，推估2026年全年總營收上看163.13億元，年增近六成，每股純益上看7.31元，較今年幾近翻倍成長，再創歷史新高。