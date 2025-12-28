美延後對陸進口半導體產品加徵關稅 法人持續看好台積電後市

美國決定在2027年年中之前，不對中國大陸進口的晶片加徵額外關稅；法人機構表示，大陸直接對美國出口半導體比重低，直接關稅對大陸和全球半導體產業的影響有限，因台積電（2330）競爭力優於同業，市占率提升中，因此持續看好營運後市。

法人機構表示，觀察近日美國貿易代表辦公室（USTR）聲明內容，調查顯示，中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業造成負擔或限制，因此美方可採取行動。

USTR 表示，中國大陸的產業計畫鎖定「半導體供應鏈的每一個主要環節」，包括晶圓製造、設計、組裝、測試與封裝。大陸追求其主導地位目標的行為，已嚴重損害美國企業、勞工以及整體美國經濟，並列舉銷售流失、競爭減少以及造成危險經濟依賴等問題。

儘管此次未宣布立即徵收關稅，美國政府仍釋放出未來可能加徵關稅的訊號。初始關稅稅率將在未來18個月內維持為零，並將於2027年6月23日調升至更高水準，具體稅率將在期限前30天公布。

分析師指出，美國持續擴大對陸管制，使高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，加快分散訂單到其他地區。不過，兩岸關係敏感，歐美客戶可能會分散訂單至韓國、美國等其他地區。台灣半導體廠商已陸續有去中化的訂單貢獻。

由於關稅和匯率都是廠商無法控制，只有本身競爭力強，才能將成本轉嫁給客戶。AI晶片都採用最新先進製程，台積電是現在擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有一個完整豐沛的半導體生態系，使台積電競爭力優於同業。台積電受惠美國大而美法案，有利在美國設廠，加上競爭力優於同業，持續看好營運後市，市場預估今年每股獲利（EPS）在64~66元之間，明年進一步成長至76~79元。