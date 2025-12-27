緯穎明年EPS上看250元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

ASIC晶片有望在AI伺服器代工業務中帶動商機。亞馬遜AWS新開發的AI晶片Trainium是市場關注的焦點，緯穎（6669）早已卡位進入亞馬遜AWS的Trainium伺服器代工供應鏈，美國新廠投入營運，加上既有墨西哥廠產能續衝，緯穎明年每股純益將上看250元以上，業績有望再創新高。

據了解，緯穎在AWS的AI伺服器代工供應鏈當中除了L6之外，也跨足L11、L12等相關領域，從主機板設計及組裝，一路延伸到伺服器機櫃整合，及多櫃AI伺服器的系統級整合，成為這波ASIC伺服器商機主要受惠者之一。

法人推估，緯穎在今年ASIC伺服器需求推動下，全年出貨量將可望翻倍成長。

緯穎公告11月合併營收968.86億元，創下單月歷史新高，累計今年前11月合併營收為8,463.73億元，改寫歷史同期新高；前三季每股純益200.85元。法人看好明年營收、獲利挑戰再創新高。

