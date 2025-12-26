順德營運有望重返正軌

全球AI伺服器、高功率電源管理需求快速升溫，功率導線架大廠順德（2351）營運重心與產品線同步升級，從傳統功率導線架製造商，轉型為電源管理全方位解決方案供應者。且展望明年，三大產品線以車用成長動能最強，搭配AI相關產品布局，明年營運有望重返正軌。

法人指出，歐美IDM大廠近年加快布局AI伺服器電源管理產品，高電流、高散熱零組件需求明顯增加，帶動功率導線架規格與附加價值提升。順德順勢切入AI相關應用，已掌握約30款AI新品專案，涵蓋高電流密度功率模組（VPD）垂直供電穩壓器、電源供應單元（PSU）等，已有三至四款進入小量生產階段，後續專案仍持續增加。

AI電源產品從開發到量產周期約九至12個月，法人指出，相關新案將於2026年下半年帶來較明顯營收貢獻。目前AI相關產品占順德營收比重仍不到2%，看好2026年AI營收有機會倍數成長，占比可望提升至約4%，長期則朝雙位數目標邁進。

除AI布局外，順德強化高功率鋁製導線架與散熱模組，規劃後續導入均熱片、IGBT模組等高附加價值產品，先前公司啟動彰化廠區拆除重建工程，總投資金額約14億元，將以AI與高功率電源相關產品為主力。

順德今年前11個月累計營收93.5億元，年減5.1%，反映消費性電子需求偏弱與產業庫存調整。

業界分析，隨車用市場庫存去化告一段落，加上新車改款帶動零組件需求，車用產品占比近五成，明年成長動能最為明確；工控應用亦受惠5G、能源與工業需求回溫，預估年增幅可達雙位數。

為反映高技術含量產品成本上升，順德已與主要客戶協商，本季起已陸續調漲產品報價，漲幅約10%至30%，有助毛利率改善。