晶心科開拓大客戶 報捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

CPU矽智財（IP）廠晶心科（6533）持續爭取客戶青睞，該公司董事長林志明表示，今年策略主要是持續做大做強，總共增加五家大型國際性客戶，明年希望持續開拓更多客戶群，尤其是全球性客戶，並追求積極成長的目標。

晶心科累計前11月合併營收為12.77億元，年增4.2％，已超越該公司全年業績歷史次高水準，因此今年整體業績能否超過去年，連九年站上歷史高峰，就看最後12月的衝刺表現。

據了解，晶心科今年營運主要是受到美中貿易對抗、新台幣匯率先前升值，以及大陸同業競爭影響，因此累計前11月業績僅為小增局面。前三季業績中，64％為授權金收入，權利金相關收入約占二成。

晶心科日前接獲美系客戶大單，積極搶占全球建置AI基礎建設帶來的相關商機。該公司近期也將陸續推出新產品，爭取更多客戶青睞。

