晶心科開拓大客戶 報捷
CPU矽智財（IP）廠晶心科（6533）持續爭取客戶青睞，該公司董事長林志明表示，今年策略主要是持續做大做強，總共增加五家大型國際性客戶，明年希望持續開拓更多客戶群，尤其是全球性客戶，並追求積極成長的目標。
⭐2025總回顧
晶心科累計前11月合併營收為12.77億元，年增4.2％，已超越該公司全年業績歷史次高水準，因此今年整體業績能否超過去年，連九年站上歷史高峰，就看最後12月的衝刺表現。
據了解，晶心科今年營運主要是受到美中貿易對抗、新台幣匯率先前升值，以及大陸同業競爭影響，因此累計前11月業績僅為小增局面。前三季業績中，64％為授權金收入，權利金相關收入約占二成。
晶心科日前接獲美系客戶大單，積極搶占全球建置AI基礎建設帶來的相關商機。該公司近期也將陸續推出新產品，爭取更多客戶青睞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言