台積電明年1月15日法說會 聚焦AI需求、營收可望再創新高

晶圓代工廠台積電將於2026年1月15日召開法人說明會，市場預期，在人工智慧（AI）推論需求成長驅動下，台積電明年營收可望持續成長，再創歷史新高。

台積電預計於台北文華東方酒店召開法說會，公布2025年第4季財務報告及2026年第1季業績展望。

台積電10月及11月營收合計達新台幣7110.87億元，市場預期，台積電第4季營運目標應可順利達成，不排除有機會優於預期。台積電先前預期，第4季營收將約322億至334億美元，平均匯率假設為1美元兌新台幣30.6元。

台積電累計前11月營收新台幣3兆4740億元，較去年同期增加32.79%。台積電預期，AI相關需求強勁，非AI終端市場也溫和復甦，今年美元營收可望成長接近35%。

市場預期，在AI推論需求強勁驅動下，台積電2026年營收可望延續成長趨勢，再創歷史新高；其中，2026年第1季營收有機會淡季不淡表現。

除業績展望外，台積電2026年資本支出，以及全球營運布局，包括美國、日本和德國廠進展，都是市場關注重點。