矽格三業務熱 明年第1季不淡

半導體封測廠矽格（6257）受惠AI、ASIC、矽光子與高速運算（HPC）相關訂單動能延續，本季營運優於市場預期，部分訂單更延伸至明年上半年。法人看好該公司明年首季可望「淡季不淡」，預期2026、2027年成長動能將由AI、光通訊與HPC三業務持續貢獻。

矽格11月營收呈現年、月雙增，單月重返17億元水準，創下近三年多來新高、歷年同期第三高；累計前11月營收達178億元，年成長7%，AI與先進應用訂單放量速度優於原先預估。法人認為，即使12月受歐美客戶假期影響，本季營收表現仍可持續亮眼。

矽格規劃新竹竹東中興三廠加快在2026年底完工，不排除明年和2027年持續擴充產能，因應客戶測試需求。先前追加資本支出所購置設備，於第4季至明年第1季陸續到位，支撐先進測試與高階應用產能擴充。隨產能開出與高附加價值訂單比重拉升，法人正向看待2026年起營運動能將更為明確。

根據資料，矽格今年前三季AI、ASIC、矽光子、高速運算等業績比重，從2024年同期的19%成長至21%。法人點出，矽格今年前三季相關業務比重較去年同期提升，擺脫傳統封測景氣循環影響，轉向受惠AI與高速運算長線趨勢，訂單能見度、產能布局與毛利結構同步改善。

矽格昨（26）日股價大漲8.5元至109.5元、漲幅8.42%。

獲利表現上，法人推估，隨夏季電費結束及匯率影響趨緩，本季毛利率可望季增約3個百分點、上看三成水準。也因部分機台折舊費用趨緩，未來折舊對毛利率影響仍在可控範圍，有助獲利結構改善。