亞翔法說會／在手訂單逾1753億元創高 明年台灣與新加坡動能強勁

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

亞翔（6139）26日舉行法說會，在AI浪潮驅動半導體擴充需求下，公司對明年展望抱持相對樂觀態度。其今年前11月新簽約訂單達1,120.01億元創下五年新高，且尚未施工工程合約金額累計達1,753.61億元，營運規模持續攀升，預期台灣與新加坡市場將成為明年的主要成長動能。

⭐2025總回顧

亞翔表示，今年度新簽約訂單表現強勁，若以產業類別劃分，半導體產業占比高達97%，幾乎包辦所有成長動能；若以區域分布來看，東協地區占比84%為大宗，反映台商供應鏈南移趨勢及新加坡擴產需求。目前亞翔最重要的策略基地為新加坡，未來計畫以其為中心，進一步布局其他海外市場。

在建工程方面，台灣市場維持高水位，包含捷運三鶯線、小港林園線及桃園機場第三航廈主體土建等大型公共工程。此外，子公司榮工工程近年策略轉向，積極布局能源工程，承攬包含台電電纜線路潛盾洞道及中油台中廠三期氣化設施。高科技廠房則涵蓋12吋先進封裝廠及半導體光罩廠等統包案。

海外布局與市場評估方面，亞翔對美國市場採積極評估中，但考量當地稅法、人力與資源，仍須審慎決策，強調不為單一工程而去，而是為了永續經營布局。

針對中國大陸市場，蘇州子公司透過與母公司合作經營新加坡市場，營收足以支撐營運；成都子公司翔生則因當地房市低迷，採取穩健政策暫停土地開發以規避風險。

面對龐大訂單規模，亞翔指出，目前營運瓶頸在於「工程管理人才」短缺。雖然公司積極引進外籍勞工解決基層勞動力需求，但優秀的管理幹部仍供不應求。對此，亞翔透過產學合作，如設置聖約翰科技大學東南亞新型專班，希望能穩定培育並留住具國際視野的產業人力。

亞翔今年前11月合併營收672.38億元 ，已超越去年度全年的650.9億元。前三季歸屬於母公司稅後淨利40.53億元 ，年增34.52%，每股純益17.33元，優於去年同期的13.05元；營益率則由同期8.8%提升至11.6%。

半導體 科技 東南亞 AI

相關新聞

台股創雙高！周線翻紅強彈859點 年線連三紅在望

台股本周4個交易日天天收紅，累計上漲859.67點、漲幅達3.1%，周線由黑翻紅，並於12月26日分別再創盤中28,59...

傳輝達暫停測試英特爾18A 大摩揭秘台積電「底氣十足」是競爭或合作？

AI浪潮推升半導體雙雄後市，摩根士丹利（大摩）證券看好輝達（NVIDIA）Blackwell與 Rubin將接棒發威，目...

榮昌明年 EPS 衝4元 股價登漲停

榮昌科技（3684）近期轉型有成，受惠工業物聯網、智慧車隊及倉儲應用發酵，加上單價較高的次系統占比可望拉高，推升營運表現...

精測、穎崴雙雙鎖漲停 AI 高階測試介面封測供應鏈熱翻

高階封測族群26日火熱，精測（6510）、穎崴（6515）雙雙鎖死漲停。精測盤中直攻2,490元漲停價，穎崴股價也拉升至...

台股創高在前！探針卡三雄齊刷天價 還有兩檔「隱形冠軍」寫新頁

台股26日早盤再寫歷史新頁，大盤指數盤中衝上28,590.91點新天價，千金軍團同步表態，氣勢如虹。其中，探針卡三雄在A...

PCB族強攻AI機器人 下季營運有望淡季不淡

印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機，力拚明年首季淡季不淡。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍...

