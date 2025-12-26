亞翔法說會／在手訂單逾1753億元創高 明年台灣與新加坡動能強勁

亞翔（6139）26日舉行法說會，在AI浪潮驅動半導體擴充需求下，公司對明年展望抱持相對樂觀態度。其今年前11月新簽約訂單達1,120.01億元創下五年新高，且尚未施工工程合約金額累計達1,753.61億元，營運規模持續攀升，預期台灣與新加坡市場將成為明年的主要成長動能。

亞翔表示，今年度新簽約訂單表現強勁，若以產業類別劃分，半導體產業占比高達97%，幾乎包辦所有成長動能；若以區域分布來看，東協地區占比84%為大宗，反映台商供應鏈南移趨勢及新加坡擴產需求。目前亞翔最重要的策略基地為新加坡，未來計畫以其為中心，進一步布局其他海外市場。

在建工程方面，台灣市場維持高水位，包含捷運三鶯線、小港林園線及桃園機場第三航廈主體土建等大型公共工程。此外，子公司榮工工程近年策略轉向，積極布局能源工程，承攬包含台電電纜線路潛盾洞道及中油台中廠三期氣化設施。高科技廠房則涵蓋12吋先進封裝廠及半導體光罩廠等統包案。

海外布局與市場評估方面，亞翔對美國市場採積極評估中，但考量當地稅法、人力與資源，仍須審慎決策，強調不為單一工程而去，而是為了永續經營布局。

針對中國大陸市場，蘇州子公司透過與母公司合作經營新加坡市場，營收足以支撐營運；成都子公司翔生則因當地房市低迷，採取穩健政策暫停土地開發以規避風險。

面對龐大訂單規模，亞翔指出，目前營運瓶頸在於「工程管理人才」短缺。雖然公司積極引進外籍勞工解決基層勞動力需求，但優秀的管理幹部仍供不應求。對此，亞翔透過產學合作，如設置聖約翰科技大學東南亞新型專班，希望能穩定培育並留住具國際視野的產業人力。

亞翔今年前11月合併營收672.38億元 ，已超越去年度全年的650.9億元。前三季歸屬於母公司稅後淨利40.53億元 ，年增34.52%，每股純益17.33元，優於去年同期的13.05元；營益率則由同期8.8%提升至11.6%。