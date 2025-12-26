快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

台股創雙高！周線翻紅強彈859點 年線連三紅在望

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股本周4個交易日天天收紅，累計上漲859.67點、漲幅達3.1%，周線由黑翻紅，並於12月26日分別再創盤中28,590.91點、收盤28,556.02點雙新高；累計12月以來上漲929.54點、漲幅3.36%，月線翻紅在望；今年以來則續漲5,520.92點，由於2025年僅剩下周3個交易日，年線幾乎篤定連3紅。

⭐2025總回顧

觀察本周台股漲幅強勢股亮眼，共有25檔個股周漲幅達兩成以上，呈現題材與族群高度集中特性。半導體測試族群表現最為突出，晶豪科（3006）、晶呈科技（4768）、京晨科（6419）、鴻碩（3092）與凌航（3135）受惠AI晶片及高功耗晶片測試需求快速增長，探針卡、IC 測試載板及封裝測試設備成為短線資金焦點。

低軌衛星、綠能及銅概念股亦同步走強，元晶（6443）、律勝（3354）、凱崴（5498）與聯合再生（3576）等受馬斯克太空題材，以及銅價突破1.2萬美元、線纜傳調漲利多刺激，帶動電線電纜及PCB材料族群上揚。光電族群華星光（4979）、萊德光電-KY（7717）則受AI資料中心及高速運算需求推動，股價同步創新高。其他高科技及專用材料個股如捷創科技（7810）、力銘（3593）、詮欣（6205）、恩德（1528）、利機（3444）與榮科（4989）則受產業升級及AI/半導體材料供應鏈題材帶動，呈現顯著表現。

整體觀察，本周漲幅強勢股股價涵蓋高、中、低價股，顯示資金追逐題材而非單一股價區間。法人指出，短線市場呈現「族群輪動＋題材追捧」格局，投資人可聚焦業績題材股及AI、綠能、銅概念股分批布局，兼顧成長動能與風險控管。

晶呈科技 AI

延伸閱讀

台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

台股觸28590點新高後震盪　銅價漲帶動族群走揚

【重磅快評】小英男孩成綠能貪汙犯 蔡英文續推光電2.0？

台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

相關新聞

台股創雙高！周線翻紅強彈859點 年線連三紅在望

台股本周4個交易日天天收紅，累計上漲859.67點、漲幅達3.1%，周線由黑翻紅，並於12月26日分別再創盤中28,59...

榮昌明年 EPS 衝4元 股價登漲停

榮昌科技（3684）近期轉型有成，受惠工業物聯網、智慧車隊及倉儲應用發酵，加上單價較高的次系統占比可望拉高，推升營運表現...

精測、穎崴雙雙鎖漲停 AI 高階測試介面封測供應鏈熱翻

高階封測族群26日火熱，精測（6510）、穎崴（6515）雙雙鎖死漲停。精測盤中直攻2,490元漲停價，穎崴股價也拉升至...

台股創高在前！探針卡三雄齊刷天價 還有兩檔「隱形冠軍」寫新頁

台股26日早盤再寫歷史新頁，大盤指數盤中衝上28,590.91點新天價，千金軍團同步表態，氣勢如虹。其中，探針卡三雄在A...

PCB族強攻AI機器人 下季營運有望淡季不淡

印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機，力拚明年首季淡季不淡。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍...

PCB族群瞄準高階產品 避開紅海

印刷電路板（PCB）族群積極發展高階產品，中高階銅箔基板與銅箔材料、上游玻纖紗等廠商扮演關鍵角色，法人看好主要廠商包含台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。