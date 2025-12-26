台股創雙高！周線翻紅強彈859點 年線連三紅在望

台股本周4個交易日天天收紅，累計上漲859.67點、漲幅達3.1%，周線由黑翻紅，並於12月26日分別再創盤中28,590.91點、收盤28,556.02點雙新高；累計12月以來上漲929.54點、漲幅3.36%，月線翻紅在望；今年以來則續漲5,520.92點，由於2025年僅剩下周3個交易日，年線幾乎篤定連3紅。

觀察本周台股漲幅強勢股亮眼，共有25檔個股周漲幅達兩成以上，呈現題材與族群高度集中特性。半導體測試族群表現最為突出，晶豪科（3006）、晶呈科技（4768）、京晨科（6419）、鴻碩（3092）與凌航（3135）受惠AI晶片及高功耗晶片測試需求快速增長，探針卡、IC 測試載板及封裝測試設備成為短線資金焦點。

低軌衛星、綠能及銅概念股亦同步走強，元晶（6443）、律勝（3354）、凱崴（5498）與聯合再生（3576）等受馬斯克太空題材，以及銅價突破1.2萬美元、線纜傳調漲利多刺激，帶動電線電纜及PCB材料族群上揚。光電族群華星光（4979）、萊德光電-KY（7717）則受AI資料中心及高速運算需求推動，股價同步創新高。其他高科技及專用材料個股如捷創科技（7810）、力銘（3593）、詮欣（6205）、恩德（1528）、利機（3444）與榮科（4989）則受產業升級及AI/半導體材料供應鏈題材帶動，呈現顯著表現。

整體觀察，本周漲幅強勢股股價涵蓋高、中、低價股，顯示資金追逐題材而非單一股價區間。法人指出，短線市場呈現「族群輪動＋題材追捧」格局，投資人可聚焦業績題材股及AI、綠能、銅概念股分批布局，兼顧成長動能與風險控管。