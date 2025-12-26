榮昌明年 EPS 衝4元 股價登漲停

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
榮昌明年EPS衝4元，股價登漲停。手機截圖
榮昌科技（3684）近期轉型有成，受惠工業物聯網、智慧車隊及倉儲應用發酵，加上單價較高的次系統占比可望拉高，推升營運表現，法人預估2026年每股純益拚4元，推升榮昌股價26日登上漲停，上漲6.1元，股價來到67.6元。

榮昌今年前三季每股純益2.55元，目前榮昌動單能見度看到明年第1季，在手訂單掌握程度逼近今年第4季水準，法人預估，榮昌全年每股純益可望達3.3元，明年營收成長超過二成，每股純益挑戰4元。

榮昌從單一天線轉向跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，更建構次系統及無線準系統組裝能力。目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約23%，天線與天線系統為34%，次系統與無線準系統約35%，

展望2026年，榮昌表示，整合天線、次系統及準系統以及智慧感測線材各有成長題材，搭上WiFi 7、智慧場館，智慧車隊、車聯網、機器手臂等應用，可望推升成長。

