精測、穎崴雙雙鎖漲停 AI 高階測試介面封測供應鏈熱翻

高階封測族群26日火熱，精測（6510）、穎崴（6515）雙雙鎖死漲停。精測盤中直攻2,490元漲停價，穎崴股價也拉升至2,895元漲停，兩檔同步放量上攻，成交量皆逾千張，盤面呈現多頭格局。

精測屬於高階封測與測試介面供應鏈，主力產品為高階晶圓探針卡與IC測試板，近年積極切入AI GPU與伺服器晶片測試平台，透過自研散熱與高功耗測試技術，成功打入國際HPC供應鏈，受惠AI與高效能運算晶片量產需求，營運與毛利率維持高檔。

穎崴同樣扮演高階封測關鍵角色，為全球前三大晶片測試座（Socket）供應商，主攻AI／HPC用高階測試座與Burn-in Socket，並延伸至HyperSocket、液冷Liquid Socket等產品，鎖定AI伺服器、GPU與先進封裝封測需求，近期在AI高階測試座領域更獲國際大客戶拉貨加持，訂單能見度明朗。

法人分析，在AI、高速運算與先進封裝趨勢推動下，高功耗、大封裝晶片的封測與測試難度與門檻顯著提升，帶動相關封測與測試介面廠技術與報價具備議價空間。精測、穎崴股價屢創新高後仍鎖在漲停板，短線已成市場聚焦AI高階封測題材時的指標高價股。