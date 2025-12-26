台股創高在前！探針卡三雄齊刷天價 還有兩檔「隱形冠軍」寫新頁

台股26日早盤再寫歷史新頁，大盤指數盤中衝上28,590.91點新天價，千金軍團同步表態，氣勢如虹。其中，探針卡三雄在AI測試需求強勁帶動下全面噴出，穎崴（6515）、精測（6510）攜手亮燈漲停，分別改寫2,895元、2,490元歷史新高，旺矽（6223）大漲逾半根停板、站上2,450元新高價，並帶動鴻勁（7769）跟進創高，股王信驊（5274）持續向7,000元關卡靠攏；千金興櫃股王漢測也同步刷新歷史高點，高價股多頭氣勢延燒。

從基本面觀察，精測11月獲利9,800萬元、EPS 2.97元，年減16%，法人指出，主要受去年同期訂單集中出貨、基期墊高影響，屬短期波動。展望後市，法人看好精測明、後年受惠全球一線GPU大廠及台系智慧型手機客戶需求續強，且近期通過新客戶驗證，該客戶具高度成長潛力，有望躍升第三大客戶。公司除既定擴廠計畫外，更緊急承租新廠房支應訂單，被視為對未來1至2年訂單能見度具高度信心的關鍵訊號。

穎崴則持續搭上輝達、超微等AI投資擴張列車，積極擴產因應需求。法人預期，相關測試平台需求延續，明年第1季營收有望續創新高，2026年營運再拚新猷，GB300、Venice及Google TPU等新平台，成為中長線成長主軸。

旺矽表現同樣亮眼，11月營收12.88億元創單月新高，年增逾三成；公司指出，國際大型雲端服務供應商（CSP）加速推出自研AI晶片與相關基礎建設，帶動測試需求顯著攀升。

鴻勁則憑藉ATC主動式溫控系統與高併測技術，在高功耗AI晶片測試領域具備關鍵優勢，並積極布局矽光子與先進封裝，被視為AI時代下的隱形冠軍。

至於興櫃股王漢測，11月營收年增逾八成，累計前11月營收已超越去年全年。法人認為，AI晶片迭代加快，使測試介面在半導體價值鏈的重要性持續提升，千金族群在AI長線趨勢支撐下，仍是市場關注焦點。