PCB族強攻AI機器人 下季營運有望淡季不淡

印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機，力拚明年首季淡季不淡。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興、HDI龍頭華通、老牌PCB大廠楠梓電、高技等皆已卡位相關領域布局。

臻鼎指出，明年AI伺服器客戶下一世代平台逐步進入量產，相關營收開始放大，臻鼎看好多元新應用，包含機器人等項目，不會缺席。欣興董座曾子章日前也指出，AI帶動需求已延伸至智慧型手機、自駕車、工業機器人及軍事太空等應用。

PCB族群搶攻AI機器人商機

華通、楠梓電、高技卡位相關商機。高技將人形機器人歸納在電工業務，相關營收占比整體達二成以上。楠梓電也說，人形機器人已有配合海外客戶生產，目前才剛起步，營收占比仍低，未來是趨勢。

研究機構預測，人形機器人預計2027年開始放量，預估2029年出貨可達60萬台，PCB產業可望搶吃頭部、運動系統、關節連接用板的三大商機。

TPCA引用研究機構資料指出，機器人三大主要應用部分包括頭部PCB需求以HDI、載板、軟硬結合板為主，以HDI為核心負責系統級運算與決策，承載透過載板封裝的AI晶片，軟硬結合板作為神經網絡，連接光學相機、麥克風、測量單元等感測模組。

運動系統是人形機器人PCB需求數量最大部分，以多層板為主，對應部位包括肩膀、肘部、腰部、上／前臂、大／小腿、手／腳。每個致動器模組需要一塊獨立控制板，精確調整馬達扭力、轉速與位置，如手部為驅動與感測高度整合的模組，多層板要承載和穩定馬達和感測器，腳部維持站立／行走，並作為力矩感測器基板。

此外，電源與關節連接也帶動軟板、軟硬結合板需求，對應包括電池組、關節部位。人形機器人關節經常反覆彎曲，軟板須能承受千萬次彎折並減緩振動與噪音，也以軟板一體化成形結構取代傳統連接器。電池之間連接與數據收集亦需由軟板完成，考驗材料耐用性與電源管理的高可靠性。