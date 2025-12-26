PCB族強攻AI機器人 下季營運有望淡季不淡

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機。圖為中國宇樹科技機器人(右)。路透
印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機。圖為中國宇樹科技機器人(右)。路透

印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機，力拚明年首季淡季不淡。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興、HDI龍頭華通、老牌PCB大廠楠梓電、高技等皆已卡位相關領域布局。

⭐2025總回顧

臻鼎指出，明年AI伺服器客戶下一世代平台逐步進入量產，相關營收開始放大，臻鼎看好多元新應用，包含機器人等項目，不會缺席。欣興董座曾子章日前也指出，AI帶動需求已延伸至智慧型手機、自駕車、工業機器人及軍事太空等應用。

PCB族群搶攻AI機器人商機
PCB族群搶攻AI機器人商機

華通、楠梓電、高技卡位相關商機。高技將人形機器人歸納在電工業務，相關營收占比整體達二成以上。楠梓電也說，人形機器人已有配合海外客戶生產，目前才剛起步，營收占比仍低，未來是趨勢。

研究機構預測，人形機器人預計2027年開始放量，預估2029年出貨可達60萬台，PCB產業可望搶吃頭部、運動系統、關節連接用板的三大商機。

TPCA引用研究機構資料指出，機器人三大主要應用部分包括頭部PCB需求以HDI、載板、軟硬結合板為主，以HDI為核心負責系統級運算與決策，承載透過載板封裝的AI晶片，軟硬結合板作為神經網絡，連接光學相機、麥克風、測量單元等感測模組。

運動系統是人形機器人PCB需求數量最大部分，以多層板為主，對應部位包括肩膀、肘部、腰部、上／前臂、大／小腿、手／腳。每個致動器模組需要一塊獨立控制板，精確調整馬達扭力、轉速與位置，如手部為驅動與感測高度整合的模組，多層板要承載和穩定馬達和感測器，腳部維持站立／行走，並作為力矩感測器基板。

此外，電源與關節連接也帶動軟板、軟硬結合板需求，對應包括電池組、關節部位。人形機器人關節經常反覆彎曲，軟板須能承受千萬次彎折並減緩振動與噪音，也以軟板一體化成形結構取代傳統連接器。電池之間連接與數據收集亦需由軟板完成，考驗材料耐用性與電源管理的高可靠性。

工業機器人 PCB

延伸閱讀

研調：人形機器人2027年起飛 PCB 搶吃三大商機

杭州六小龍 「 雲深處」啟動IPO流程

黃詣庭專欄／PCB、記憶體族群 有續航力

AI非泡沫…台股震盪也不改做多立場！直雲：現在還是降息大循環

相關新聞

PCB族強攻AI機器人 下季營運有望淡季不淡

印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機，力拚明年首季淡季不淡。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍...

PCB族群瞄準高階產品 避開紅海

印刷電路板（PCB）族群積極發展高階產品，中高階銅箔基板與銅箔材料、上游玻纖紗等廠商扮演關鍵角色，法人看好主要廠商包含台...

勤誠目標價 外資喊1,200

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）在2026年伺服器出貨預期增溫下，近期股價表現走強，而外資大和資本於最新報告中首次納入觀...

昇陽半接單熱 營運補

再生晶圓大廠昇陽半（8028）搭上台積電等大廠先進製程持續放量、技術節點推進至2奈米，推升再生晶圓需求激增商機，接單強勁...

動力風扇出貨動能穩健

顯卡風扇大廠動力-KY（6591）受惠輝達RTX 5000系列顯卡熱銷，帶動風扇產品出貨保持一定水準。動力看好，隨著全球...

大和首納入觀察！2026年伺服器出貨預期增溫 勤誠目標價上看1200元

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）在2026年伺服器出貨預期增溫之下，近期股價表現走強，而外資大和資本於最新報告中首次納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。