PCB族群瞄準高階產品 避開紅海

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

印刷電路板（PCB）族群積極發展高階產品，中高階銅箔基板與銅箔材料、上游玻纖紗等廠商扮演關鍵角色，法人看好主要廠商包含台光電（2383）、台燿、聯茂、騰輝、金居以及富喬、尖點等具備高階製程技術廠商。

⭐2025總回顧

台灣四家關鍵CCL廠商台光電、台燿、聯茂以及騰輝啟動材料升級商機，今年第3季均預告漲價。法人指出，AI競賽帶動CCL升級商機，大型資料中心提升算力和網絡傳輸速度，晶片由GB200升級GB300到VR200，交換器從400G、800G一路升等到1.6T，銅箔基板材料也從M7、M8到M9等級，持續帶來新商機。

業界指出，先前台廠布局高階材料與反映成本，已先漲過一輪，從9月至年底陸續反映至客戶端。台光電、台燿、聯茂等業者靠著高階產品脫離殺價紅海。

高階銅箔也已出現漲價，日本三井金屬先前對客戶預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，引發關注，但台灣廠商較日商更早提高報價，並在8、9月生效，但標準品與低階材料仍呈現供過於求，需要持續觀察。

耗材鑽針廠尖點近期搭上產業熱潮，受惠於高階鑽針產能供不應求，公司已規畫2026年擴廠，確保下一波成長。

隨著基本面轉強，尖點近期股價也跟著PCB族群狂飆，在AI新品開發已布局多年，去年在台灣電路板國際展會上展出PCB先進鑽孔方案。尖點為台系最大供應商，法人看好受惠於AI應用，PCB出貨成長也將加速高階耗材用量。

台光電 尖點 PCB

延伸閱讀

研調：人形機器人2027年起飛 PCB 搶吃三大商機

台光電大陸子公司擴廠

台光電、金像電 四檔靚

南亞、台光電 四檔耀眼

相關新聞

PCB族強攻AI機器人 下季營運有望淡季不淡

印刷電路板（PCB）族群搶攻AI機器人商機，力拚明年首季淡季不淡。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍...

PCB族群瞄準高階產品 避開紅海

印刷電路板（PCB）族群積極發展高階產品，中高階銅箔基板與銅箔材料、上游玻纖紗等廠商扮演關鍵角色，法人看好主要廠商包含台...

勤誠目標價 外資喊1,200

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）在2026年伺服器出貨預期增溫下，近期股價表現走強，而外資大和資本於最新報告中首次納入觀...

昇陽半接單熱 營運補

再生晶圓大廠昇陽半（8028）搭上台積電等大廠先進製程持續放量、技術節點推進至2奈米，推升再生晶圓需求激增商機，接單強勁...

動力風扇出貨動能穩健

顯卡風扇大廠動力-KY（6591）受惠輝達RTX 5000系列顯卡熱銷，帶動風扇產品出貨保持一定水準。動力看好，隨著全球...

大和首納入觀察！2026年伺服器出貨預期增溫 勤誠目標價上看1200元

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）在2026年伺服器出貨預期增溫之下，近期股價表現走強，而外資大和資本於最新報告中首次納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。