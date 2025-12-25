動力風扇出貨動能穩健

顯卡風扇大廠動力-KY（6591）受惠輝達RTX 5000系列顯卡熱銷，帶動風扇產品出貨保持一定水準。動力看好，隨著全球電競、個人電腦與高效能伺服器市場持續成長，散熱風扇及散熱模組市場規模穩步擴大，對後市樂觀。

動力今年前11月營收16.32億元，較去年同期成長四成，業績表現不俗。動力表示，隨著全球散熱市場穩健成長與應用需求多元化，散熱風扇不僅量增，且規格也進化，創造該公司整體營運良好成長契機。

研調機構WiseGuy Reports最新報告預估，今年全球電腦機殼散熱風扇市場規模約34.8億美元，至2035年時，市場規模將擴大為50億美元，年複合成長率（CAGR）達3.7%，顯示市場商機正蓬勃發展。

據悉，目前動力營收結構中，IT比重約八成多，非IT比重不到二成，動力風扇產品主要應用在高階AI伺服器、電競、消費性電子、汽車電子、無人機及健身器材等。

動力也跨足無人機馬達市場，今年第4季已在台灣建置產線，待通過客戶驗證與試產後，最快明年投產，藉此搶攻商機。

展望未來，動力指出，看好電競、個人與高效能伺服器市場將持續擴張；其中，資料中心與AI伺服器導向的散熱需求快速提升，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，該公司正積極插旗此一市場，期盼開花結果。