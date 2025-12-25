昇陽半接單熱 營運補

再生晶圓大廠昇陽半（8028）搭上台積電等大廠先進製程持續放量、技術節點推進至2奈米，推升再生晶圓需求激增商機，接單強勁，不僅營收一路創新高，毛利率也持續站穩三成之上，在訂單源源不絕與新產能開出助陣下，未來兩年營運持續看旺。

昇陽半並開拓更多新客戶，除主要供應既有半導體前段製程所需，也開始提供記憶體製程與先進封裝所需產品，目前記憶體應用業績比重已達5%至6%，先進封裝應用比重也已達近5%左右，看好記憶體與先進封裝相關應用需求後續有望持續攀高，為業績增添新柴火。

受惠訂單熱絡，昇陽半業績同步衝鋒，今年10、11月單月業績連兩月創新高；前11月合併營收為41.08億元，年增28.4％。昇陽半截至2024年業績已連四年攀峰，今年來累計營收已超越去年新高記錄，2025年業績篤定連五年寫新猷。

昇陽半是全球產能最大的再生晶圓業者，由於先進製程要求的再生晶圓潔淨度等規格更高，為因應客戶先進製程應用要求，該公司仍不斷擴充相關符合需求的新產能，推升業績持續衝鋒。

昇陽半日前已宣布投入18.5億元，用以興建中港廠Fab3B，並預計最快將於2027年末投產，未來月產能至少為60萬片，將視市場需求分階段到位。

2027年昇陽半可能持續擴增Fab3A產能，到2027年末時，上述中港廠Fab3B的產能預計也將開始產出，可望為其持續增添成長動能。

現階段昇陽半新竹與台中廠區既有月產能合計已達85萬片，包括新竹廠月產能達50萬片，及中港廠Fab3A的月產能約為35萬片。該公司正持續投入擴產，規畫明年的整體月產能將達120萬片，屆時新竹廠與Fab3A大約各占一半。

受惠新產能挹注，昇陽半獲利持續提升，累計前三季每股純益為3.08元，近五季毛利率都維持在三成以上。法人看好，昇陽半明年業績將首度挑戰50億元大關，連續六年創新高。