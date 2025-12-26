勤誠目標價 外資喊1,200

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）在2026年伺服器出貨預期增溫下，近期股價表現走強，而外資大和資本於最新報告中首次納入觀察，鑑於多項人工智慧（AI）伺服器機殼量產，勤誠營運將有顯著成長，給予「買進」的評等，目標價1,200元。

另外，其餘外資法人同樣看好勤誠，其中摩根士丹利（大摩）維持「優於大盤」，目標價1,200元；而高盛則是給出「買進」，目標價899元。

大和資本指出，勤誠受惠美國雲端服務商（CSP）資本支出增加，帶動一般伺服器及AI伺服器機殼的需求，且在日益複雜的設計下，機殼產品平均售價不斷提升，皆對公司後續營運有利。

大和資本預測，勤誠2025年至2027年營收年複合年增長率將達37%，其中主要受到AI伺服器，包含ASIC和NVL72等推動，預計全球AI伺服器營收占比將在2025和2026年分別達56%與65%。