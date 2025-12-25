大和首次看勤誠 目標價上看1,200元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）在2026年伺服器出貨預期增溫之下，近期股價表現走強，而外資大和資本於最新報告中首次納入觀察，隨多項人工智慧（AI）伺服器機殼量產，勤誠營運將有顯著成長，因此給予「買進」的評等，目標價1,200元。

大和資本指出，勤誠受惠美國雲端服務商 (CSP) 的資本支出增加，帶動一般伺服器及AI伺服器機殼的需求，且在日益複雜的設計下，機殼產品平均售價不斷提升，皆對公司後續營運有利。

大和資本預測，勤誠2025年至2027年營收年複合年增長率（CAGR）將達 37%，其中主要受到AI伺服器，包含ASIC和NVL72等貢獻推動，預計全球AI 伺服器的營收占比將在2025和2026年分別達56%與65%。

獲利能力方面，大和資本預期AI伺服器將有助於提升毛利，但勤誠2026年至2027年的毛利率將略低於2025年，主因產品組合轉向NVL和ASIC機殼，且隨著產品趨於成熟，將面臨些許壓力。不過基於穩健的營收複合年增長率及毛利率擴張， 2025年至2027年的獲利複合年增長率亦將達到37%。

大和資本近一步觀察勤誠2026年AI產品組合，其中最大宗貢獻為ASIC AI 伺服器領域，其中主因勤誠主要客戶正積極投入。目前公司在運算匣機殼為第二級供應商，但在交換機匣機殼則為第一級供應商，後者預計於2026年下半年起被新一代產品採用，全部美國客戶總計將貢獻54%的營收。

伺服器 勤誠 機殼

