京鼎2026年拚逐季成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

鴻海集團旗下半導體設備商京鼎（3413）預期，因客戶提前備貨與晶圓廠設備安裝時程調整，2025年第4季至2026上半年需求放緩，客戶下單態度亦相對謹慎，預期明年首季為谷底，2026年營運力拚逐季升溫。

京鼎表示，隨著先進製程與高階記憶體擴產於2026年下半年放量，設備投資動能可望回溫，帶動公司營收在下半年回升，2026年營收表現維持穩健。

京鼎觀察，短期毛利承壓，在營收規模擴大與營運效率提升下，有望支撐獲利表現。AI與HPC應用擴大帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝同步擴產；隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求提高，半導體設備需求進入結構性成長。

此外京鼎泰國春武里新廠已啟用，下季進入試產，有助強化全球供應鏈彈性。

營收 半導體 記憶體

