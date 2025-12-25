聽新聞
宏達電：智慧眼鏡潛力大 董座王雪紅看好「AI 實體化」趨勢

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
宏達電董事長王雪紅（左）與夫婿威盛董事長陳文琦昨天出席威盛舉辦耶誕愛心義賣暨音樂聯歡活動，王雪紅看好智慧眼鏡市場後市潛力。記者李孟珊／攝影
宏達電董事長王雪紅（左）與夫婿威盛董事長陳文琦昨天出席威盛舉辦耶誕愛心義賣暨音樂聯歡活動，王雪紅看好智慧眼鏡市場後市潛力。記者李孟珊／攝影

宏達電（2498）董事長王雪紅昨（24）日表示，人工智慧逐步由雲端走向終端，未來「AI實體化」將成為重要發展方向，應用場景將不只侷限於資料中心或軟體服務，她看好，智慧眼鏡為極具潛力的關鍵產品。

威盛昨天舉辦耶誕愛心義賣暨音樂聯歡活動，董事長陳文琦與王雪紅夫婦聯袂出席與員工同樂。陳文琦說，世界充滿各式各樣不確定性，包括地緣政治與科技進步，會帶來很大的衝擊與影響，但台灣獲神眷顧，未來台灣也能與神同行。

陳文琦表示，當前全球處於高度不確定階段，無論是地緣政治的變化，或是科技快速進展，都對產業與經濟帶來深遠影響。他指出，今年走訪世界多個國家，普遍聽到的關鍵字就是「不確定性」，而在一、兩周前剛從美國返台，更加深刻感受到全球局勢的動盪與轉變。

他強調，不確定性同時意味著轉折點，地緣政治與科技演進雖可能帶來壓力，但也蘊含新的機會。他認為，台灣在關鍵技術與產業聚落上具備優勢，只要社會與產業能夠同心協力，持續深化技術與應用布局，未來一年仍值得期待。他補充，面對外部變數，企業更需穩住步伐，強化核心競爭力。

談及AI應用趨勢，王雪紅說，人工智慧正逐步由雲端走向終端，未來「AI 實體化」將成重要發展方向，應用場景將不只侷限於資料中心或軟體服務，其中，智慧型眼鏡被視為極具潛力的關鍵產品之一。宏達電今年推出的VIVE Eagle AI智慧眼鏡，已積極擴大全台通路展示，希望透過實際體驗，降低消費者對新產品的使用門檻，為後續市場成長鋪路。

根據IDC預估，2025年全球AI眼鏡出貨量年增率38%，產值約58億美元；2026年出貨量將突破900萬副，市場規模上看75億美元，另有市調機構預期，至2030年，AI眼鏡出貨量有機會擴增至3,500萬副，整體產值挑戰百億美元。

地緣政治 AI 董事長

