宏達電：智慧眼鏡潛力大 董座王雪紅看好「AI 實體化」趨勢

宏達電（2498）董事長王雪紅昨（24）日表示，人工智慧逐步由雲端走向終端，未來「AI實體化」將成為重要發展方向，應用場景將不只侷限於資料中心或軟體服務，她看好，智慧眼鏡為極具潛力的關鍵產品。

威盛昨天舉辦耶誕愛心義賣暨音樂聯歡活動，董事長陳文琦與王雪紅夫婦聯袂出席與員工同樂。陳文琦說，世界充滿各式各樣不確定性，包括地緣政治與科技進步，會帶來很大的衝擊與影響，但台灣獲神眷顧，未來台灣也能與神同行。

陳文琦表示，當前全球處於高度不確定階段，無論是地緣政治的變化，或是科技快速進展，都對產業與經濟帶來深遠影響。他指出，今年走訪世界多個國家，普遍聽到的關鍵字就是「不確定性」，而在一、兩周前剛從美國返台，更加深刻感受到全球局勢的動盪與轉變。

他強調，不確定性同時意味著轉折點，地緣政治與科技演進雖可能帶來壓力，但也蘊含新的機會。他認為，台灣在關鍵技術與產業聚落上具備優勢，只要社會與產業能夠同心協力，持續深化技術與應用布局，未來一年仍值得期待。他補充，面對外部變數，企業更需穩住步伐，強化核心競爭力。

談及AI應用趨勢，王雪紅說，人工智慧正逐步由雲端走向終端，未來「AI 實體化」將成重要發展方向，應用場景將不只侷限於資料中心或軟體服務，其中，智慧型眼鏡被視為極具潛力的關鍵產品之一。宏達電今年推出的VIVE Eagle AI智慧眼鏡，已積極擴大全台通路展示，希望透過實際體驗，降低消費者對新產品的使用門檻，為後續市場成長鋪路。

根據IDC預估，2025年全球AI眼鏡出貨量年增率38%，產值約58億美元；2026年出貨量將突破900萬副，市場規模上看75億美元，另有市調機構預期，至2030年，AI眼鏡出貨量有機會擴增至3,500萬副，整體產值挑戰百億美元。