展碁插旗澳洲市場
宏碁集團旗下通路商展碁國際（6776）持續擴張「夥伴經濟」版圖，首度插旗澳洲市場，將以總價709萬澳幣（新台幣約1.49億元），自母公司宏碁及關聯企業手中取得澳洲IT通路商BLUECHIP INFOTECH PTY LTD.股權，預計明年上旬完成交易。
展碁昨（24）日公告，取得BLUECHIP INFOTECH股權金額累積達實收資本額20%以上，交易對象為宏碁及建碁、Acer SoftCapital Inc.等，交易單位數量為2,250,894股，每單位價格為3.15澳幣，總金額約709萬澳幣。
