圓剛產品漲價 最高100%

影音解決方案業者圓剛（2417）昨（24）日舉行法說會，副總經理莊善雯表示，近期市場變動大，記憶體缺貨漲價為一大變數，因應記憶體價格飆漲，圓剛已透過調整產品報價反映成本，漲幅從五成至翻倍都有。

展望後市，莊善雯表示，明年來自OEM／ODM訂單下半年量產出貨，加上邊緣AI應用占比有望從今年的四成拉高至五成，成為驅動2026年營運兩大成長動能。

莊善雯坦言，2026年仍須觀察固態硬碟（SSD）價格是否續漲，因為即使價高也不見得拿得到記憶體，恐造成圓剛即便有訂單，也未必能順利出貨。

她透露，由於固態硬碟報價勁揚，因應成本變動，圓剛11月起已逐月調漲報價給客戶，依記憶體容量及規格等條件，漲幅50%到翻倍不等；有些客戶已策略性備料，或容量降規，市場一直在變動，仍須持續觀察。

相較之下，消費商業應用獲利表現穩定，圓剛在產業上是少見同時擁有消費市場（Streaming / Creator）以及商業市場（企業、教育、會議、直播、政府）兩大應用的公司。

其中，商業市場將持續專案開發、並強調台灣製造，隨全球Creator / Streaming 市場恢復成長，圓剛由遊戲直播轉攻直播帶貨市場，目前消費商業應用營收占比約60%。

市場關注圓剛邊緣AI相關布局，莊善雯表示，產業影音擷取與邊緣AI需求快速成長，圓剛已是核心供應商，與輝達Jetson合作在GPU-based Edge AI平台，開發者逾200萬，市場占比35%，應用市場包括消費、工業機器人、智慧城市、醫療，智慧城市等，在邊緣硬體市場占比約25%，Jetson滲透率約50％至60%。

圓剛並已於去年下半年至今年上半年導入高通平台做BOX PC，圓剛不只提供載板或BOX，更整合周遭鏡頭、影像、聲音處理等。因具備差異化優勢，圓剛成為系統整合與ODM高度合作供應商。

她表示，圓剛已在機器人與無人機應用手握五個ODM專案訂單，涵蓋智慧交通號誌、無人機及機器人等高成長領域，預計明年下半年陸續量產出貨，明年OEM／ODM訂單營收占比有望達一至兩成。