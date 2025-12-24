聽新聞
0:00 / 0:00

圓剛產品漲價 最高100%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

影音解決方案業者圓剛（2417）昨（24）日舉行法說會，副總經理莊善雯表示，近期市場變動大，記憶體缺貨漲價為一大變數，因應記憶體價格飆漲，圓剛已透過調整產品報價反映成本，漲幅從五成至翻倍都有。

⭐2025總回顧

展望後市，莊善雯表示，明年來自OEM／ODM訂單下半年量產出貨，加上邊緣AI應用占比有望從今年的四成拉高至五成，成為驅動2026年營運兩大成長動能。

莊善雯坦言，2026年仍須觀察固態硬碟（SSD）價格是否續漲，因為即使價高也不見得拿得到記憶體，恐造成圓剛即便有訂單，也未必能順利出貨。

她透露，由於固態硬碟報價勁揚，因應成本變動，圓剛11月起已逐月調漲報價給客戶，依記憶體容量及規格等條件，漲幅50%到翻倍不等；有些客戶已策略性備料，或容量降規，市場一直在變動，仍須持續觀察。

相較之下，消費商業應用獲利表現穩定，圓剛在產業上是少見同時擁有消費市場（Streaming / Creator）以及商業市場（企業、教育、會議、直播、政府）兩大應用的公司。

其中，商業市場將持續專案開發、並強調台灣製造，隨全球Creator / Streaming 市場恢復成長，圓剛由遊戲直播轉攻直播帶貨市場，目前消費商業應用營收占比約60%。

市場關注圓剛邊緣AI相關布局，莊善雯表示，產業影音擷取與邊緣AI需求快速成長，圓剛已是核心供應商，與輝達Jetson合作在GPU-based Edge AI平台，開發者逾200萬，市場占比35%，應用市場包括消費、工業機器人、智慧城市、醫療，智慧城市等，在邊緣硬體市場占比約25%，Jetson滲透率約50％至60%。

圓剛並已於去年下半年至今年上半年導入高通平台做BOX PC，圓剛不只提供載板或BOX，更整合周遭鏡頭、影像、聲音處理等。因具備差異化優勢，圓剛成為系統整合與ODM高度合作供應商。

她表示，圓剛已在機器人與無人機應用手握五個ODM專案訂單，涵蓋智慧交通號誌、無人機及機器人等高成長領域，預計明年下半年陸續量產出貨，明年OEM／ODM訂單營收占比有望達一至兩成。

市場 消費 記憶體

延伸閱讀

馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

群聯漲停亮燈 法人點出原因

美禁大陸無人機 台美有望擴大合作…漢翔、雷虎、和大等將迎轉單

相關新聞

宏達電：智慧眼鏡潛力大 董座王雪紅看好「AI 實體化」趨勢

宏達電（2498）董事長王雪紅昨（24）日表示，人工智慧逐步由雲端走向終端，未來「AI實體化」將成為重要發展方向，應用場...

光聖2026年拚賺逾兩股本

光通訊大廠光聖（6442）獲得美系雲端服務大廠（CSP）大單，推動旗下光纖模組產品出貨動能一路放眼到明年。法人推估，光聖...

京鼎2026年拚逐季成長

鴻海集團旗下半導體設備商京鼎（3413）預期，因客戶提前備貨與晶圓廠設備安裝時程調整，2025年第4季至2026上半年需...

詮欣接單熱 推升獲利

連接器廠詮欣（6205）切入共同封裝光學（CPO）領域，獲兩家美系客戶CPO交換機連接器與散熱產品訂單，一家已開始交貨，...

來頡總經理孟慶達請辭

IC設計廠來頡科技（6799）昨（24）日宣布，總經理暨發言人孟慶達因生涯規劃因素請辭，將持續以董事身分，協助公司發展。

展碁插旗澳洲市場

宏碁集團旗下通路商展碁國際（6776）持續擴張「夥伴經濟」版圖，首度插旗澳洲市場，將以總價709萬澳幣（新台幣約1.49...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。