海華多路進擊 營運向上

和碩集團旗下無線模組廠海華（3694）昨（24）日舉行法說會，總經理鄭光志表示，2025年是豐收的一年，2026年受惠筆電、遊戲機、印表機等應用持續成長，以及IoT領域的機器人掃地機布局陸續開花結果，營運可望持續成長。

海華主要產品線為無線通訊模組、數位影像模組，主要應用除筆電、遊戲機、消費性電子、穿戴式裝置之外，也積極切入車載電子、無人機、機器人及其他物聯網產品。

海華今年以來營運出色，前三季毛利率14.4%，稅後純益4.99億元，每股純益3.27元，已經超過2024年全年獲利；前11月營收105億元，年增23.7%，為同期次高。

鄭光志表示，今年上半年受惠客戶因應關稅而出現的提前拉貨潮，推升出貨表現，尤其遊戲機、印表機、IoT等產品成長最明顯，2025年是海華豐收的一年。

近期記憶體缺貨大漲價，市場擔憂恐影響PC、筆電需求，鄭光志強調，海華近年對客戶出貨占比提升，成長可望優於市場水準，不過，關鍵零組件議題恐影響市場成長，仍需保守看待。

展望2026年，鄭光志表示，遊戲機客戶庫存去化已經差不多了，明年可望持續成長，IoT則因為機器人及掃地機器人等需求帶動，可望開花結果，有信心2026年營運持續成長。

海華持續耕耘新技術，瞄準下一代無線網路技術WiFi 8，積極投入研發，要維持產業領先地位；機器人及無人機則鎖定數位影像模組及無線通訊模組，2026年可望開始陸續出貨。

另外，海華也更深耕印表機無線模組，從專業事務機跨入家用市場，打入前幾大品牌廠供應鏈，同時布局白色家電（冰箱、洗碗機及空調）等，相關效益未來可望陸續發酵。

法人看好，海華明年首季可望淡季不淡，維持今年第4季水準，甚至有機會小幅成長；2026年全年受惠PC，印表機、白色家電等IoT應用新產品開始出貨，推升業績年增二位數百分比，營收、獲利均優於今年。