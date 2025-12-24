聽新聞
光聖2026年拚賺逾兩股本

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
光聖董事長陳寬仁。聯合報系資料照
光聖董事長陳寬仁。聯合報系資料照

光通訊大廠光聖（6442）獲得美系雲端服務大廠（CSP）大單，推動旗下光纖模組產品出貨動能一路放眼到明年。法人推估，光聖本季業績有望淡季不淡，明年獲利有機會挑戰賺逾兩個股本，創歷史新高。

⭐2025總回顧

光聖昨（24）日股價勁揚7.47％、收1,295元，並重新站回月線之上。觀察籌碼面，三大法人以投信買超165張最多，投信已連續三個交易日站在買方。

光聖受惠美系CSP大廠大單，推動旗下光被動元件出貨動能續強。法人估，光聖今年光被動元件出貨可望年增兩成以上，下半年出貨又將優於上半年，看好本季營運有機會淡季不淡，2025年全年營運創新高可期。

據了解，Google在今年中宣布擴大在馬來西亞的資料中心布局，且網通規格將從400G到800G，未來更有機會推進到1.6T水準，使Google對於高芯數的光纖產品需求不斷升溫，更讓相關光通訊供應鏈訂單動能看升。

光聖看好相關商機，今年持續衝高光被動元件出貨，營收占比已達八成水準，顯示AI伺服器帶來的強勁光通訊商機不斷延續，光聖在AI基礎建設將持續以高芯數產品獲得CSP大廠採用，未來營運動能看俏。

光聖日前應主管機關要求，公告自結11月稅後純益2.27億元，年成長177％，每股純益2.96元。法人預期，光聖目前訂單能見度直達明年上半年，隨著AI伺服器需求強勁推動，明年下半年可望迎來1.6T時代商機，光聖有機會藉由先行卡位，加快出貨美系CSP客戶腳步，2026年挑戰賺超過兩個股本，營收也將續寫新猷。

