PCB送耶誕大禮！台光電點火多檔創天價 AI伺服器與產能支撐族群走強

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股24日平安夜展現多頭韌性，儘管權王台積電（2330）在1,500元整數關卡前稍作休息，大盤仍在高檔維持強勢震盪。盤面上除了記憶體族群噴發外，PCB概念股也強勢表態！

其中，上游玻纖布大廠富喬（1815）衝出逾十萬張大量匯聚人氣。指標大廠台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）及德宏（5475）更是同步創下歷史新天價，激勵律勝（3354）一度亮燈漲停、台郡（6269）強彈逾6%，整體呈現「由材料到板廠」皆漲的多頭行情。

台光電身為全球AI伺服器與800G交換器核心供應商，24日盤中寫下1,695元歷史新天價。台光電業績已連續九季創新高，前11月營收突破855億元大關，年增率高達47.5%，前三季更是季季賺進一股本，展現獲利爆發力。

為了迎接2026年包括Google TPU V7、AWS Trainium3及NVIDIA VR200等新平台的供貨潮，台光電砸約新台幣69.52億元，啟動昆山廠新一輪擴產計畫。法人分析，隨著明年起馬來西亞與中國中山新產能陸續就緒，台光電單月產能預計將衝上585萬張，產值能力有望從現在的80億元量級，躍升至「百億元俱樂部」。

股價同寫天價的金像電，2026年的成長藍圖也相當清晰。法人指出，金像電憑藉優異的生產良率與地緣政治優勢，在美系雲端服務業者（CSP）的市佔率有望從現行的45%上升至50%以上。

尤其在AI伺服器技術升級下，新世代主板層數將從26層拉升至30層以上，並採用更高端的HVLP4銅箔。考量到明年整體ASIC晶片出貨量預估將大增68%，法人預期金像電2026年伺服器業務佔比將直逼八成，成為這波「高層數、高產值」趨勢下的受惠者。

台光電 金像電 台股

傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

美股連漲四日、台股平安夜同步走揚，大盤24日一度衝上28,486.38點、距歷史高點僅差82點，盤面焦點集中在記憶體族群...

廣達衝AI 加碼美國 將投入逾26億取得加州廠設備、租賃權

代工大廠廣達（2382）昨（23）日宣布擴大美國投資，預計斥資26.75億元取得美國加州廠設備、廠房租賃權。法人看好，廣...

台光電大陸子公司擴廠

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（23）日代子公司台光電子材料（昆山）公告資本支出預算案，因應擴廠需求，預計投...

大立光已買自家股票218張

光學鏡頭廠大立光（3008）昨（23）日公告，至昨天為止，已斥資4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,...

可成將買庫藏股3.08萬張

金屬機殼廠可成（2474）昨（23）日公告，董事會決議，將從今（24）日起的兩個月內買回上限3萬800張庫藏股，每股買回...

