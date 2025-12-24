PCB送耶誕大禮！台光電點火多檔創天價 AI伺服器與產能支撐族群走強

台股24日平安夜展現多頭韌性，儘管權王台積電（2330）在1,500元整數關卡前稍作休息，大盤仍在高檔維持強勢震盪。盤面上除了記憶體族群噴發外，PCB概念股也強勢表態！

其中，上游玻纖布大廠富喬（1815）衝出逾十萬張大量匯聚人氣。指標大廠台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）及德宏（5475）更是同步創下歷史新天價，激勵律勝（3354）一度亮燈漲停、台郡（6269）強彈逾6%，整體呈現「由材料到板廠」皆漲的多頭行情。

台光電身為全球AI伺服器與800G交換器核心供應商，24日盤中寫下1,695元歷史新天價。台光電業績已連續九季創新高，前11月營收突破855億元大關，年增率高達47.5%，前三季更是季季賺進一股本，展現獲利爆發力。

為了迎接2026年包括Google TPU V7、AWS Trainium3及NVIDIA VR200等新平台的供貨潮，台光電砸約新台幣69.52億元，啟動昆山廠新一輪擴產計畫。法人分析，隨著明年起馬來西亞與中國中山新產能陸續就緒，台光電單月產能預計將衝上585萬張，產值能力有望從現在的80億元量級，躍升至「百億元俱樂部」。

股價同寫天價的金像電，2026年的成長藍圖也相當清晰。法人指出，金像電憑藉優異的生產良率與地緣政治優勢，在美系雲端服務業者（CSP）的市佔率有望從現行的45%上升至50%以上。

尤其在AI伺服器技術升級下，新世代主板層數將從26層拉升至30層以上，並採用更高端的HVLP4銅箔。考量到明年整體ASIC晶片出貨量預估將大增68%，法人預期金像電2026年伺服器業務佔比將直逼八成，成為這波「高層數、高產值」趨勢下的受惠者。