傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

美股連漲四日、台股平安夜同步走揚，大盤24日一度衝上28,486.38點、距歷史高點僅差82點，盤面焦點集中在記憶體族群。晶豪科（3006）挾逾3.3萬張成交量強攻漲停打頭陣，華邦電（2344）放量上漲近4%、南亞科（2408）再度站上180元，旺宏（2337）、力積電（6770）齊步走揚，群聯（8299）、威剛（3260）雙雙觸及漲停，成為多頭主力部隊。

供應鏈傳出，三星電子將於2025年第4季放緩DDR4停產（EOL）速度，並在2026年第1季與特定客戶簽訂長期供貨合約，且供貨條件綁定「不得取消或更改」，主要鎖定伺服器等級訂單，確保產能調度與利潤最大化，也反映出AI伺服器與資料中心需求續熱，支撐DDR4需求延燒至明年。

在供給收斂與高階需求撐盤下，DDR4報價急漲，16Gb現貨價一度飆升至60美元高檔，帶動記憶體族群短線氣勢轉強。不過，法人也提醒，需求結構已出現分歧。手機、PC、網通等消費性市場逐漸感受到成本壓力，終端品牌陸續調漲售價，恐壓抑後續拉貨動能，預估報價漲勢有機會在明年下半年出現停滯。

個股表現方面，晶豪科受惠利基型DRAM、SRAM與Flash需求回溫，11月營收月增13.45%、年增45.38%，前11月年減幅度收斂至0.29%，外資連5日買超、自營商連兩日回補，成為族群領漲指標。華邦電則積極擴產因應AI帶動的結構性缺貨，董事會已上修資本支出至355.09億元，投入高雄廠產能與設備，效益預期自2026年第3季後逐步顯現。

法人指出，短期在伺服器需求與供給策略支撐下，記憶體族群仍具題材性，但隨消費端需求承壓，後續走勢恐轉為高檔震盪，市場將更聚焦產品組合與客戶結構，具備AI與伺服器比重的業者，仍相對占優。

展望後市，隨著2026年CES消費性電子展將於明年1月6日登場，以及後續MWC、輝達GTC大會、GB300量產出貨、台積電（2330）2奈米量產等利多接棒，法人認為可留意「元月效應」行情。