千金興櫃股王再現！漢測飆上1,055元 掛牌3個月狂漲955%

興櫃市場再現千金股。半導體測試服務廠漢測（7856）在2025年平安夜強勢上攻，股價一舉突破千元整數關卡，盤中最高觸及1,055元，續寫掛牌以來新天價，穩坐興櫃股王寶座。以9月17日登錄興櫃時的參考價100元計算，短短數月股價累計飆升955%，成為今年資本市場最受矚目的焦點之一。

基本面表現亦為股價強攻的重要支撐。漢測11月營收2.12億元，雖月減32.19%，但年增幅度高達80.2%；累計前11月營收達21.33億元，年成長51.08%，且今年以來合併營收已超越去年全年水準，顯示營運動能持續升溫。公司指出，11月營收年增主要來自探針卡與耗材、工程服務，以及客製化產品與代理設備三大業務同步成長，營收結構具備廣度與均衡性。

展望產業趨勢，隨著AI與HPC晶片世代快速演進，先進封裝與測試需求持續放大。依調研機構GII報告指出，2.5D／3D先進封裝市場規模至2030年將擴大至341億美元，帶動半導體測試服務市場穩健成長。

漢測以整合探針卡、測試模組與工程技術服務的一站式能力，成為少數可提供完整客製化測試方案的業者。公司不僅能依不同產品特性提供系統化支援，更在測試效率、量測精度與在地即時工程服務方面建立差異化優勢，成功卡位AI與高速晶片測試關鍵位置，並持續提高高附加價值業務比重。

法人指出，AI晶片迭代加快，使測試介面在半導體價值鏈中的關鍵性持續提升，市場至2026年仍有望維持高速成長。漢測憑藉完整產品線、技術整合實力與即時在地服務優勢，有望持續受惠產業升級趨勢。

漢測成立於2004年，核心業務涵蓋「探針卡與耗材」、「工程服務」、「客製化產品與代理設備」，總部位於新竹，並於中國大陸與日本設有銷售與維修據點。隨著AI、高效能運算、5G／6G及低軌衛星等新興應用快速擴展，漢測後續營運動向，仍是市場高度關注焦點。