大立光已買自家股票218張

光學鏡頭廠大立光（3008）昨（23）日公告，至昨天為止，已斥資4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,232.61元。以大立光規劃預計最多買回2,670張庫藏股計算，至昨天為止，執行率約8.16%。

大立光昨天股價收2,245元，上漲5元，外資法人持續賣超，僅自營商站在買方，累計外資法人連18賣。

大立光上周五（19日）宣布實施庫藏股，預計買回自家股票2,670張，每股買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益，買回股份將註銷股本。

大立光11月合併營收53.03億元，月減16%，預期12月拉貨動能與11月相當。