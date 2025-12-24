大立光已買自家股票218張
光學鏡頭廠大立光（3008）昨（23）日公告，至昨天為止，已斥資4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,232.61元。以大立光規劃預計最多買回2,670張庫藏股計算，至昨天為止，執行率約8.16%。
⭐2025總回顧
大立光昨天股價收2,245元，上漲5元，外資法人持續賣超，僅自營商站在買方，累計外資法人連18賣。
大立光上周五（19日）宣布實施庫藏股，預計買回自家股票2,670張，每股買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益，買回股份將註銷股本。
大立光11月合併營收53.03億元，月減16%，預期12月拉貨動能與11月相當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言