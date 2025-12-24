可成將買庫藏股3.08萬張

金屬機殼廠可成（2474）昨（23）日公告，董事會決議，將從今（24）日起的兩個月內買回上限3萬800張庫藏股，每股買回區間價格為136.5元至299元。

法人以每股買回最高價299元計算，可成此次庫藏股最高將斥資92.09億元，惟該公司公告買回股份總金額上限為66.5億元。

可成表示，本次庫藏股從今天起至2026年2月23日實施，預定買回股份占已發行股份總數比率約4.94%，透過實施庫藏股，維護公司信用及股東權益。

可成並代子公司Nanomag International公告，取得Mani公司普通股股票1,187張，平均每股單價為1,264日圓，取得目的為財務性投資。

另一方面，業界傳出，可成全面撤出中國大陸市場，可成昨日發布重訊聲明澄清。可成指出，該公司自2020年起啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展，目前主要生產基地位於台灣及大陸宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。

可成強調，經過多年深耕，該公司如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。