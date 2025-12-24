快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

可成將買庫藏股3.08萬張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

金屬機殼廠可成（2474）昨（23）日公告，董事會決議，將從今（24）日起的兩個月內買回上限3萬800張庫藏股，每股買回區間價格為136.5元至299元。

⭐2025總回顧

法人以每股買回最高價299元計算，可成此次庫藏股最高將斥資92.09億元，惟該公司公告買回股份總金額上限為66.5億元。

可成表示，本次庫藏股從今天起至2026年2月23日實施，預定買回股份占已發行股份總數比率約4.94%，透過實施庫藏股，維護公司信用及股東權益。

可成並代子公司Nanomag International公告，取得Mani公司普通股股票1,187張，平均每股單價為1,264日圓，取得目的為財務性投資。

另一方面，業界傳出，可成全面撤出中國大陸市場，可成昨日發布重訊聲明澄清。可成指出，該公司自2020年起啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展，目前主要生產基地位於台灣及大陸宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。

可成強調，經過多年深耕，該公司如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。

可成 庫藏股

延伸閱讀

經濟部運動部合作 運動產業創新最高補助1200萬元

嘉縣啟動AI無人機冬令營 培育創新應用人才

榮剛航太用材需求熱

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

相關新聞

南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有...

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

光寶科、台達電 認購夯

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2...

士電、華城 四檔有看頭

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商...

AES 擁題材 選逾三個月

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。