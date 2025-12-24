條件式平衡 ETF 周五掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所自去年底開始積極推動多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌上市，協助打造台灣成為亞洲資產管理中心，而國內首檔依據指數設定條件，調整股債配置比例的條件式平衡型ETF--平衡兆豐台美動能（00982T）將於26日掛牌，並得辦理融資融券，持續為台灣ETF市場注入創新能量。

所謂條件式平衡型ETF，最大優勢是能根據指數設定的條件，例如總體經濟指標、市場分析指標或產業分析指標等條件，自動切換股債配置權重。這種機制相較於固定股債比例，能讓投資人不必頻繁換股或調整資產，即可達到「隨市而變、動態調整」的效果。此類商品提供投資人新型態的資產配置工具，滿足不同風險屬性的投資需求，為台灣ETF市場提供更多元化的產品。

證交所表示，該檔條件式平衡型ETF的股債配置比例將依預設的股市表現條件，自動於「積極、穩健、保守、特殊」四種情境間切換，股票與債券權重會在20%至80%間彈性配置，塑造兼具分散風險與追求穩健的多資產投資策略，以表彰結合股票與債券投資組合的績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達203檔（含被動式ETF 190檔及主動式ETF 13檔）。

