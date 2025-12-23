台股短線走強，重返短期均線與整數關卡，資金流向明顯改善。不過，多頭雖掌握主導權，但在年底量能受限與假期效應下，資金傾向以類股輪動取代追價，短線指數可能進入高檔震盪，個股表現分歧的階段，投資人可透過台指期靈活操作。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股在聖誕假期前走揚，AI題材再度領軍，帶動指數走高。市場逐步消化先前對估值偏高與資本支出過快的疑慮，焦點重新回到AI實際應用與訂單能見度。輝達傳出將於明年中旬開始向中國客戶出貨性能次於最先進產品的晶片，進一步穩定市場對AI需求延續的信心，推升整體半導體族群風險溢價回升。

整體來看，年底行情偏多氛圍回溫，市場資金回流科技族群，AI與半導體仍是核心焦點；操作建議投資人把握類股輪動機會，鎖定具備明年高成長潛力的產業，並留意短線震盪風險，採取分批布局、嚴控停損的紀律，以因應假期前後的資金變化。

（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。