台指期 打底年終行情

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股昨（23）日呈開高走高格局，權王台積電（2330）上漲近2%，領軍大盤續攻，AI概念股部分，矽光子持續成為盤面焦點，此外，政府持續提升國防預算，推升軍工股走強，終場指數上漲160點、收在28,310點；台指期則上漲72點至28,413點，正價差逾百點，達102.53點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少295口至1,856口，其中外資淨空單減少411口至25,441口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,268口至327口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，12月第四周周三結算的大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在28,000點；月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點；外資台指期買權淨金額0.24億元、賣權淨金額-0.16億元，整體選擇權籌碼面中性。

技術面上，台股仍沿短期均線緩步墊高，屬於典型假前量縮但趨勢延續的走勢，搭配國際股市在假期前普遍維持高檔整理、年底作帳與資金回補效應仍在。整體而言，盤勢更像是為假期後的年底行情預作準備，一旦休市結束、成交量能回溫，指數有機會延續震盪偏多格局。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，周選樂觀看待，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台積電持續領漲台股，目前正挑戰12月11日前高位置，短線拉回仍可樂觀看待。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期昨日呈高檔震盪格局，台積電續強，帶動台指期連續四個交易日上漲，終場指數以十字紅K棒作收、日K連四紅。目前指數站回所有均線之上，下方季線為重要支撐，只要沒跌破，便有機會挑戰高點。

