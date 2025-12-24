捷創科技上櫃 首日大漲136%
半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大漲116元，收在201元高點，漲幅達136.5%，中籤者最高獲利11.6萬元。
捷創科技主要提供測試設備裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務，同時開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化，協助客戶達成高效率生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠。
捷創科技已開發出改善製程的治具及嵌入式邊際運算平台，預期將成為成長新動能。
