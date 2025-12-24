捷創科技上櫃 首日大漲136%

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大漲116元，收在201元高點，漲幅達136.5%，中籤者最高獲利11.6萬元。

捷創科技主要提供測試設備裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務，同時開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化，協助客戶達成高效率生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠。

捷創科技已開發出改善製程的治具及嵌入式邊際運算平台，預期將成為成長新動能。

科技 IC設計

相關新聞

南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有...

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

光寶科、台達電 認購夯

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2...

士電、華城 四檔有看頭

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商...

AES 擁題材 選逾三個月

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於20...

