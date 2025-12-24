貴金屬回收精煉族 勁揚

受地緣政治衝突升溫與聯準會降息預期雙重推升，全球貴金屬市場進入超級周期，國際金價日前首度突破每英兩4,400美元大關，激勵台股貴金屬回收精煉族群昨（23）日強勢吸金。指標股光洋科（1785）亮燈漲停，佳龍與金益鼎亦同步走揚；隨白銀改寫歷史新高，鉑金、鈀金受工業需求帶動全線走強，族群價量齊揚。

光洋科展現領頭羊氣勢，終場成交量放大至逾4.4萬張，股價強勢攻上漲停69.3元收紅。除受惠金價走揚，隨AI帶動的高容量硬碟需求爆發，其儲存媒體與半導體靶材合計貢獻VAS收入達78%，訂單能見度已超過12個月。

法人表示，光洋科透過材料與密閉循環商業模式，能因應先進製程對靶材純度與穩定性的嚴苛要求，基本面支撐力道強勁。

佳龍轉型效益顯現，第3季成功轉虧為盈，終結連續五年單季虧損。公司積極布局航太、汽車、半導體三大領域，高純度「高端金」產品線已通過多家半導體客戶驗證，實現從回收商到材料供應商的跨越。

此外，佳龍持有台灣精材近兩成股權，深度布局半導體高階材料，帶動非貴金屬營收占比提升，昨日股價最高觸及32.45元，終場漲1.35元，以31.90元作收。

金益鼎受惠汙水處理相關環保業務與廢料回收精煉價值隨金價水漲船高，加上AI伺服器需求帶動高階製程廢料量增加，終場漲1.7元，收在87.9元。

法人指出，隨貴金屬價格走揚，回收商每公斤精煉價值提升，有利毛利率同步墊高。

展望後市，法人分析，地緣政治動盪與財政赤字令貴金屬避險地位難以取代。在高盛預期2026年金價有望挑戰4,900美元下，貴金屬回收精煉族群在產業布局調整與產品組合優化後，長線營運展望仍具想像空間。