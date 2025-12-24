快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

貴金屬回收精煉族 勁揚

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
國際金價首度突破每英兩4,400美元，激勵台股貴金屬回收精煉族群強勢吸金。（路透）
國際金價首度突破每英兩4,400美元，激勵台股貴金屬回收精煉族群強勢吸金。（路透）

受地緣政治衝突升溫與聯準會降息預期雙重推升，全球貴金屬市場進入超級周期，國際金價日前首度突破每英兩4,400美元大關，激勵台股貴金屬回收精煉族群昨（23）日強勢吸金。指標股光洋科（1785）亮燈漲停，佳龍與金益鼎亦同步走揚；隨白銀改寫歷史新高，鉑金、鈀金受工業需求帶動全線走強，族群價量齊揚。

⭐2025總回顧

光洋科展現領頭羊氣勢，終場成交量放大至逾4.4萬張，股價強勢攻上漲停69.3元收紅。除受惠金價走揚，隨AI帶動的高容量硬碟需求爆發，其儲存媒體與半導體靶材合計貢獻VAS收入達78%，訂單能見度已超過12個月。

法人表示，光洋科透過材料與密閉循環商業模式，能因應先進製程對靶材純度與穩定性的嚴苛要求，基本面支撐力道強勁。

佳龍轉型效益顯現，第3季成功轉虧為盈，終結連續五年單季虧損。公司積極布局航太、汽車、半導體三大領域，高純度「高端金」產品線已通過多家半導體客戶驗證，實現從回收商到材料供應商的跨越。

此外，佳龍持有台灣精材近兩成股權，深度布局半導體高階材料，帶動非貴金屬營收占比提升，昨日股價最高觸及32.45元，終場漲1.35元，以31.90元作收。

金益鼎受惠汙水處理相關環保業務與廢料回收精煉價值隨金價水漲船高，加上AI伺服器需求帶動高階製程廢料量增加，終場漲1.7元，收在87.9元。

法人指出，隨貴金屬價格走揚，回收商每公斤精煉價值提升，有利毛利率同步墊高。

展望後市，法人分析，地緣政治動盪與財政赤字令貴金屬避險地位難以取代。在高盛預期2026年金價有望挑戰4,900美元下，貴金屬回收精煉族群在產業布局調整與產品組合優化後，長線營運展望仍具想像空間。

金價

延伸閱讀

金價飆破4,400美元！光洋科亮燈領軍貴金屬回收精煉族群噴發

鉛錫合金私運柬埔寨 銀樓賣200公斤黃金條塊助洗錢 7人起訴求重刑

黃金白銀狂飆續創新高、油價勁揚2% 銅價逼近1.2萬美元天價

金價漲不停衝4,400美元 今年來大漲近七成…40多年來最佳表現

相關新聞

南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有...

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

光寶科、台達電 認購夯

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2...

士電、華城 四檔有看頭

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商...

AES 擁題材 選逾三個月

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。