湧德出貨旺 毛利率向上
湧德（3689）昨（23）日舉行法說會，發言人李永銘表示，400G、800G與1.6T等光通訊產品持續出貨，今年占營收比重5%以下，明年可望兩位數以上，除帶動營收成長，也可望推升毛利率，樂觀2026年業績展望，並以2025年成長幅度為目標。
⭐2025總回顧
湧德今年前11月營收55.27億元，年增17.54%。針對光通訊產品開發進度，他說，包括400G、800G、與1.6T等產品都有實際出貨，明年會取得更多訂單。線材方面，包括一般消費性產品線材，單晶片的主動式電纜（AEC）等，接下來光通訊產品將是出貨主力。
