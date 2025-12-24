凱崴11月 EPS 0.04元 力積電-0.06元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

PCB相關鑽針鑽孔廠凱崴（5498）昨（23）日應主管機關要求，公布11月每股純益為0.04元。

⭐2025總回顧

凱崴累計前11月合併營收12.61億元，年增18.4％；前三季每股淨損0.17元。該公司11月歸屬母公司業主淨利為700萬元。

凱崴上半年營收結構中，鑽針業績比重約53％，鑽孔及基板業績的比重為47％。

【記者李孟珊／台北報導】力積電（6770）昨（23）日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月虧損2.27億元，每股淨損0.06元。

力積電近期營運呈現記憶體與技術授權雙軌推進，銅鑼新廠可擴充月產約4萬至5萬片，但目前僅裝置約8,000多片設備，裝機率約兩成。市場傳出，多家國際記憶體廠與力積電洽談合作。

力積 營收

